Vema-Makler: Die leistungsstärksten Berufshaftpflicht-Anbieter für Mediziner

22.10.2021 – Die Dialog liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste in Absicherung von Berufshaftpflicht-Risiken für Humanmediziner. Dahinter folgen Allianz und Continentale. In der Zielgruppe Veterinärmediziner setzte sich die Inter gegen die dicht beieinanderliegenden Wettbewerber Axa, Allianz und Continentale durch. Dies zeigte eine Befragung der Vema unter ihren Partnerbetrieben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Berufshaftpflicht-Versicherung (BHV) für (Tier-) Ärzte unter ihren über 4.000 Partnerbetrieben durchgeführt.

Hierbei sollten die befragten Versicherungsvermittler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 409 (Humanmediziner) beziehungsweise 125 Nennungen (Veterinäre) ein.

In beiden Zielgruppen setzte sich jeweils die HDI Versicherung AG gegen die Alte Leipziger Versicherung AG durch (VersicherungsJournal 29.9.2021).

Qualitätswertung: HDI und Alte Leipziger nur unter ferner Liefen

Im Rahmen der Umfrage sollten die Versicherungsvermittler darüber hinaus verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Hierzu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung sowie die Schadenregulierung. Die drei Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Im Vergleich zum Ranking nach der häufigsten Nutzung zeigen sich in der Qualitätsrangliste (Mittelwerte der Vermittlernoten) einige deutliche Unterschiede. So landete der HDI bei der Zielgruppe Ärzte nur an siebter Stelle. Der drittbesten Produktqualität standen die zweitschlechteste Antrags- und die drittschlechteste Schadenbearbeitung gegenüber.

Noch schlechter schnitten die Hannoveraner als Schlusslicht bei der Zielgruppe Tierärzte ab. In den beiden letztgenannten Serviceaspekten wurde keiner der aufgeführten Wettbewerber schlechter beurteilt. Trotz durchschnittlicher Produktqualität kam das Unternehmen über den letzten Platz nicht hinaus.

Nur unwesentlich besser lief es für die Alte Leipziger mit den Rängen sechs (Humanmediziner) beziehungsweise acht (Veterinärmediziner). In jeweils keinem der Dienstleistungssegmente sprang eine überdurchschnittliche Bewertung für den Akteur heraus.

Ärzte: Dialog gewinnt Qualitätswertung

An der Spitze der Qualitätsrangliste landete die die erst vor wenigen Jahren gegründete Dialog Versicherung AG (25.10.2018, 11.10.2019) mit einem Mittelwert von 1,80. Sie schnitt damit drei Positionen besser als beim Neugeschäft ab. Das Unternehmen ist nach der Vermittlermeinung führend in der Antrags- wie auch der Schadenbearbeitung und an zweiter Stelle bei der Produktqualität.

Den Silberrang (beim Neugeschäft auf Rang fünf) ergatterte die Allianz Versicherungs-AG (1,85) mit der (geteilten) Topbewertung beim Verhalten im Schadenfall und Platz zwei bei der Policierung. Auch wegen der nur durchschnittlich beurteilten Produktqualität musste die Gesellschaft allerdings insgesamt der Mannheimer Versicherung AG den Vortritt lassen.

Bronze (beim Neugeschäft Position sieben) ging an die Continentale Sachversicherung AG (1,91). In Sachen Produktqualität kam das Unternehmen auf den fünftbesten und in den beiden anderen Serviceaspekten jeweils auf den drittbesten Wert.

Dahinter folgt zwei Positionen besser als beim Neugeschäft die Versicherungskammer Bayern (VKB). Die größte Stärke ist aus Sicht der Umfrageteilnehmer die Schadenbearbeitung (Rang drei). In den beiden reichte es nur zu unterdurchschnittlichen sechsten Plätzen.

HDI hat auch bei den Tierärzten die Nase vorn

In der Zielgruppe Tierärzte setzte sich die Inter Allgemeine Versicherung mit den Topbewertungen hinsichtlich Policierung und Verhalten im Schadenfall gegen die Wettbewerber durch.

In einem sehr engen Rennen um den Silberrang verwies die Axa Versicherung AG (1,90) die Allianz (1,92) und die Continentale (1,93) auf die Ränge drei und vier. Inter und Axa schnitten in der Qualitätsrangliste jeweils vier Positionen besser ab als beim Neugeschäft. Allianz und Continentale egalisierten ihre Platzierungen aus der Neugeschäftsrangliste.

Die Ergebnisse und Rangverschiebungen in der Zielgruppe Tierärzte sollten wegen geringer Stimmenzahlen allerdings nicht überbewertet werden. So wurden für die vier vorgenannten Akteure gerade einmal zehn (Axa) bis 14 (Allianz und Continentale) Bewertungen gezählt.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Genossenschaft führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Dazu zählen neben den technischen Versicherungen (12.10.2021) etwa die Betriebshaftpflicht- (2.8.2021, 7.6.2021), Gewerbe- (14.7.2021) die Rechtsschutz- (8.4.2021, 13.4.2021) sowie die Tier- und Haftpflicht-Versicherung (10.3.2021).

Davor wurden die Ergebnisse in den Segmenten Bauversicherungen (5.2.2021), Basis-Rente (22.12.2020), Transportversicherung (13.11.2020) sowie Hausrat- (13.10.2020) und Wohngebäudeversicherung (8.10.2020) veröffentlicht.

Erhebungen wurden auch in den Bereichen Kfz- (10.9.2020, 17.9.2020), Berufsunfähigkeit (20.7.2020), alternative Lösungen zur Arbeitskraftabsicherung (29.7.2020) und Risikoleben (3.7.2020) durchgeführt.