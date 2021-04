Vema: Die leistungsstärksten Rechtsschutz-Anbieter

13.4.2021 – Die Auxilia liegt an der Spitze der Qualitätsranglisten bei Rechtsschutzpolicen für Privat- und Gewerbekunden sowie Vermieter. Dahinter folgt jeweils die Concordia, teilweise mit ihrem Vema-Deckungskonzept. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Versicherungsmakler-Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Abgegeben wurden bis zu fast 1.800 Stimmen. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Rechtsschutz-Versicherung unter ihren etwa 3.800 Partnerbetrieben durchgeführt. Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen.

Ergebnis: Im Privatkundengeschäft setzte sich die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. mit ihrem Vema-Deckungskonzept gegen die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG durch. Im Gewerbekundensegment behielt die Auxilia gegen die Concordia die Oberhand. Dritte wurde jeweils die Arag SE.

Beim Vermieterrechtsschutz sicherte sich die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG die Spitzenposition vor der Arag. Abgegeben wurden 1.769 Stimmen im Privatkundenbereich, 1.481 für das gewerbliche Geschäft und 1.069 für den Vermieterrechtsschutz (VersicherungsJournal 8.4.2021).

Qualitätswertungen: Auxilia vor Concordia

In allen drei Qualitätswertungen zeigt sich auf den ersten beiden Plätzen die gleiche Reihenfolge: Auxilia vor Concordia. Bewertet wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung sowie Leistungsbearbeitung. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

In allen abgefragten Segmenten erzielte die Auxilia Durchschnittsnoten um die 1,6. Das Unternehmen bekam dabei auch in den Leistungsaspekten fast ausnahmslos die beste Beurteilung. Leidglich bei der Produktqualität im Vermieterrechtsschutz reichte es nur zur dritten Position – allerdings nur mit hauchdünnem Rückstand zur Spitze.

Die Concordia schnitt in allen Segmenten um die 0,1 Notenpunkte schlechter ab als die Auxilia. Damit landeten die Hannoveraner so gut wie durchgehend an zweiter Stelle – insgesamt wie auch in den drei Serviceaspekten.

Privatkunden: Enges Rennen um den Bronzerang

Im Privatkundengeschäft sicherte sich die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG (an achter Stelle beim Neugeschäft) den Bronzerang. Bei der Produktqualität sehen die Vema-Makler den Anbieter nur an fünfter Position.

In den beiden anderen Servicedimensionen langte es immerhin für Platz drei. Der Abstand zur Spitze liegt zwischen 0,12 (Leistungsbearbeitung) und 0,25 Notenpunkten (Produktqualität).

In einem engen Rennen um Rang vier setzte sich die Ergo Versicherung AG (Position sieben beim Neugeschäft) gegen die Arag durch. Letztere konnte vor allem mit der drittbeste Produktqualität punkten, lag bei der Policierung aber unter dem Schnitt. Bei der Ergo verhinderte die nur unterdurchschnittlich bewertete Produktqualität eine bessere Platzierung.

Gewerbekunden: Itzehoer an dritter Stelle

Im Gewerbekundengeschäft ging es auf den Plätzen hinter Auxilia und Concordia ebenfalls sehr eng zu. Auf dem Bronzerang liegt hier die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG (Mittelwert: 1,78), die beim Neugeschäft Platz sieben einnimmt. Bezüglich der Produktqualität beträgt der Rückstand zur Spitze nicht einmal 0,1 Notenpunkte. Bei der Policierung liegt der Abstand dann aber schon bei 0,3 Punkten.

Hauchdünn geschlagen geben musste sich die Allianz, die mit einem Mittelwert von 1,79 Position vier belegt. Der jeweils drittbesten Antrags- und Leistungsbearbeitung stand die drittschlechteste und unterdurchschnittliche Produktqualität gegenüber.

Knapp dahinter folgt die Arag, die wie im Privatkundensegment aus Sicht der befragten Vermittler die drittbeste Produktqualität aufweist. Die Policierung und das Verhalten im Schadenfall wurden hingegen bestenfalls mittelmäßig beurteilt.

Vermieterrechtsschutz: Arag knapp hinter dem Spitzenduo

Im Segment Vermieterrechtsschutz landete die Arag nur knapp hinter der Concordia an dritter Position. Dies hatten die Düsseldorfer wiederum der Produktqualität zu verdanken, bei der sie die beste Beurteilung erzielten.

Wie auch in den beiden anderen Rechtsschutzfeldern verhinderte die nur mäßigen Bewertungen der Antrags- und Leistungsbearbeitung eine bessere Platzierung.

