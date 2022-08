Urlaubsreisen mit dem Pkw: Im Ausland kracht es wieder häufiger

24.8.2022

Der coronabedingt reduzierte Reiseverkehr sorgte 2021 zwar erneut für verhältnismäßig niedrige Unfallzahlen, dennoch ereigneten sich wieder mehr Pkw-Karambolagen außerhalb Deutschlands Grenzen. Dies berichtet die GDV Dienstleistungs-GmbH, die den Zentralruf der Autoversicherer betreut.

Insgesamt 23.501 Meldungen, bezogen auf hierzulande zugelassene Fahrzeuge, die im europäischen Ausland einen unverschuldeten Unfall hatten, wurden registriert. Dies entspricht einem Anstieg von rund 11,8 Prozent (21.029 Fälle) im Vergleich zum Vorjahr.

Unfall im Ausland (Bild: GDV Dienstleistungen)

In den Monaten Juni bis September gingen 55 Prozent der Anfragen zu ausländischen Kennzeichen und deren Versicherer ein. Spitzenreiter war der August mit 4.505 Fällen, knapp gefolgt vom September mit 4.086 Ereignissen.

Italien (4.199 Unfälle, 17,9 Prozent aller Anfragen) führt die Liste der Reiseländer an, in denen es 2021 am häufigsten krachte. Dahinter folgen Frankreich (3.282 Fälle; 14 Prozent) und die Niederlande (2.699 Fälle; 11,5 Prozent). Eine starke Zunahme verzeichnete Kroatien mit 1.343 Fällen gegenüber 804 in 2020.