Unwetterwarnung ist kein Grund, einen Gerichtstermin zu verlegen

14.2.2024 (€) – Öffentliche Unwetterwarnungen sind für die Frage der Verlegung eines Gerichtstermins nicht maßgeblich. Entscheidend sind vielmehr ausschließlich die tatsächlich herrschenden Witterungsverhältnisse am Tag der terminierten Verhandlung – so das Amtsgericht Germersheim in einem Beschluss vom 17. Januar 2024 (1 OWi 7282 Js 8075/23).

