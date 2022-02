Unter welchen Voraussetzungen ein Mobiltelefon „gehalten“ wird

1.2.2022 – Die Fahrerin eines Kraftfahrzeugs, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt auf ihrem Oberschenkel ablegt, um es zu bedienen, darf wegen verbotswidriger Nutzung bestraft werden. Das hat das Bayerische Oberlandesgericht mit Beschluss vom 11. Januar 2022 entschieden (201 ObOWi 1507/21).

Dem Beschluss lag der Fall einer Autofahrerin zugrunde, die von der Polizei dabei beobachtet worden war, als sie bei stockendem Verkehr während der Fahrt ihr Mobiltelefon auf ihrem rechten Oberschenkel abgelegt und bediente hatte. Sie sollte daher ein Bußgeld von 100 Euro zahlen.

Ihren daraufhin beim Amtsgericht eingelegten Einspruch begründete die Frau damit, dass sie das Telefon nicht im Sinne von § 23 Absatz 1a StVO gehalten habe. Sie habe daher keine Ordnungswidrigkeit begangen.

Erfolgreiche Rechtsbeschwerde

Dieser Rechtsauffassung schloss sich das Amtsgericht an. Bei der Bestimmung handele es sich um ein „hand-held-Verbot“. Die Beschuldigte habe das Mobiltelefon jedoch weder aufgenommen, noch in der Hand gehalten. Es sprach die Autofahrerin daher vom Vorwurf des ihr zu Last gelegten Verstoßes frei.

Damit war jedoch die Staatsanwaltschaft nicht einverstanden. Sie legte daher Rechtsbeschwerde beim Bayerischen Oberlandesgericht ein. Das hielt die Beschwerde für begründet. Es wies den Fall zur erneuten Verhandlung an das Amtsgericht zurück.

Eine Frage des Wortsinns

Von einer verbotswidrigen Benutzung eines Mobiltelefons durch ein Halten ist nach Ansicht des Oberlandesgerichts auch dann auszugehen, wenn ein Mobiltelefon zwar nicht mit beziehungsweise in der Hand gehalten, aber auf dem Oberschenkel abgelegt wird. Maßgebend für die Auslegung einer Norm sei in erster Linie deren Wortlaut. Der bestimme sich nach dem vom Duden definierten Wortsinn.

Danach bedeute „halten“ einerseits „festhalten“ und andererseits „bewirken, dass etwas in seiner Lage, seiner Stellung oder Ähnlichem bleibt“. Daher sei der Tatbestand des Haltens zum Beispiel auch dann erfüllt, wenn ein elektronisches Gerät bei der Nutzung zwischen Schulter und Ohr beziehungsweise zwischen Oberschenkel und Lenkrad fixiert werde.

Darüber hinaus sei ein Halten auch dann gegeben, wenn das Gerät mit Hilfe der menschlichen Muskulatur in seiner Position bleibt.

Ein Mobiltelefon könne während der Fahrt angesichts von Geschwindigkeits- und Richtungsänderungen nicht allein durch die Schwerkraft auf einem Oberschenkel verbleiben. Das gelte in dem zu entscheidenden Fall insbesondere auch deswegen, weil sich das Telefon auf dem rechten Oberschenkel der Autofahrerin befand, also auf jenem Bein, mit dem üblicherweise Gas gegeben und gebremst werde.

Vom Sinn der gesetzlichen Vorschrift

Der Sinn der gesetzlichen Vorschrift, durch die gewährleistet werden solle, dass sich ein Fahrzeugführer primär auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren solle, werde durch das Verhalten der Beschuldigten nicht erfüllt.

Es bestehe nämlich insbesondere die nicht fernliegende Gefahr, dass das Gerät vom Bein rutschen und in den Fußraum fallen könnte. Dadurch könne ein Fahrer noch stärker vom Verkehrsgeschehen abgelenkt werden, als wenn er ein Mobiltelefon verbotswidrig in der Hand halten würde.

Ähnliches Urteil

„Auch von daher erscheint es geboten, fahrfremde Tätigkeiten wie das Halten und Benutzen eines elektronischen Geräts auf dem Oberschenkel, bei dem ebenfalls die Gefahr der Ablenkung des Fahrzeugführers verbunden mit einer körperlich eingeschränkten Bewegungssituation gegeben ist, als verboten anzusehen, nachdem dies der Wortlaut der Vorschrift des § 23 Absatz 1a StVO als äußerste Auslegungsgrenze hier zulässt“, heißt es abschließend in der Begründung des Beschlusses.

Das Kölner Oberlandesgericht hatte bereits im Dezember 2020 entschieden, dass das Einklemmen eines Mobiltelefons während der Fahrt zwischen Schulter und Ohr als verbotswidriges Halten im Sinne der Straßenverkehrsordnung gilt (VersicherungsJournal 15.1.2021).