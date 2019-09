Union blockiert Provisionsdeckel und fordert Riester-Neustart

16.9.2019 – Die Standard Life hatte Ende letzter Woche in Berlin zu einer Diskussionsrunde zu den Perspektiven der Vermittlung von Altersvorsorgeprodukten geladen. Der CDU-Finanzexperte Dr. Carsten Brodesser sprach sich für ein Ausbremsen des Provisionsdeckels in der Lebensversicherung und einen Neustart bei Riester aus, etwa durch die Öffnung des Berechtigtenkreises. Ein weiteres Thema der Veranstaltung war die Honorarberatung, für die in Deutschland keine Chance gesehen wurde.

Ende vergangener Woche hatte die Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC ins Haus der Bundespressekonferenz in Berlin zu einer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde geladen. Thema war die Zukunft der Vermittlung von Altersvorsorgeprodukten.

Carsten Brodesser

Vor dem fachkundigen Publikum sorgte der CDU-Finanzexperte Dr. Carsten Brodesser für zwei Paukenschläge: Die Union bremst den Provisionsdeckel beim Vertrieb von Lebensversicherungen aus und plant einen Neustart bei Riester.

Bei der Deckelung von Provisionen bei Lebensversicherungen und Restschuld-Versicherungen sei sich die Koalition in einem wichtigen Punkt eben nicht einig, sagte Brodesser. Ob es noch zu einem Kompromiss kommen könne, sei derzeit offen.

Bürokratiekosten im dreistelligen Millionenbereich

Auf seine Blockadeaussage hin bekam Brodesser von den rund 140 Gästen, die zumeist im Vertrieb von Vorsorgeprodukten unterwegs sind, tosenden Applaus. Brodesser, der dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestags angehört, wies darauf hin, dass die Abschlusskosten bei Leben unter vier Prozent gesunken seien. Warum sollte es dann noch einen Deckel brauchen?

Er räumte aber auch ein, dass es unter den Vermittlern schwarze Schafe gebe, die überzogene Provisionen beziehen würden. Diese gelte es zu identifizieren, dafür müsse man aber kein Generalverdacht aussprechen. Ein genereller Provisionsdeckel würde auch Bürokratiekosten im dreistelligen Millionenbereich nach sich ziehen.

Mit Blick auf Medienberichte, nach denen der Gesetzentwurf zum Provisionsdeckel schon mehrfach in der Planung zur Kabinettsbefassung gestanden habe, sagte Brodesser, die Vorlage streichen wir immer wieder raus. Dem Referentenentwurf fehle ja auch die Ressortabstimmung. Volle Unterstützung bekam Brodesser vom FDP-Finanzexperten Frank Schäffler.

Union will Neustart bei Riester angehen

Die Zahl der Riester-Verträge stagniert schon seit einiger Zeit bei rund 16,6 Millionen Verträgen (VersicherungsJournal 11.7.2019). Brodesser berichtete von einer Arbeitsgruppe der CDU/CSU, die zum einen der Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ (16.5.2018) zuarbeiten und zum anderen Vorschläge zur Reanimation von Riester machen soll.

Die Riester-Rente ist viel zu komplex, sagte Brodesser. In dem heutigen Zinsumfeld machten die bei Riester verlangten Beitragsgarantien keinen Sinn mehr. Jeder Kunde solle selbst entscheiden können, inwieweit er Garantien haben wolle. Dass sich Garantien zu einem großen Hemmschuh entwickelt hätten, zeige sich etwa daran, dass es im Bereich der Fondsanbieter nur noch drei mit Riester-Angeboten gebe, erklärte Brodesser weiter.

Öffnung des Kreises der Riester-Sparer

Nach den Plänen der Union sollten alle Kinder bei Riester gleichgestellt werden und die auf 2.100 Euro gedeckelte Höchstsparsumme nach oben angepasst werden. Der größte Impuls für Riester könnte durch die Öffnung des Kreises sein, die „riestern“ dürfen.

Künftig solle jeder der Steuern zahle auch einen Riester-Vertrag abschließen können. Dies würde etwa Selbstständige miteinschließen. „Das wollen wir in Angriff nehmen“, sagte Brodesser, der optimistisch ist, mit der SPD eine Einigung herbeiführen zu können.

Am Rande der Veranstaltung sagte Brodesser zu Journalisten, das jetzt besprochene Paket würde am Anfang etwa drei Milliarden Euro im Jahr kosten. Wenn aber Riester wirklich einen neuen Push erhalten würde, dann könnten die Mehrkosten im Zeitablauf auch auf sieben Milliarden Euro anwachsen.

Dies wäre aber gut angelegtes Geld, das den Staat an anderen Seiten entlasten würde. Der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Wolfgang Weiler, hatte sich vergangene Woche klar zur derzeit noch bei gut 16,6 Millionen Verträgen stagnierenden Riester-Rente bekannt und ebenfalls einen Neustart gefordert (13.9.2019).

Teilnehmer der Diskussionsrunde: Nigel Donne, Norman Wirth, Frank Schäffler und Axel Kleinlein



Honorarberatung in Deutschland allein hat wohl keine Chance

Für Britta Langenberg von Bürgerbewegung Finanzwende e.V. würde am Ende ein Provisionsdeckel keine Probleme lösen. Sie plädierte für eine Trennung von Beratung und Verkauf.

Brodesser entgegnete: „Reine Honorarberatung funktioniert nicht“, das zeige sich am Beispiel Englands. Das sieht auch der Chef der Standard Life International Nigel Donne so. Er sagte in seinem Grußwort, dass Provisionsverbot habe dazu geführt, dass viele Menschen, die eigentlich Versicherungsschutz benötigten, vor den Kosten einer Honorarberatung zurückschreckten.

Dass eine alleinige Honorarberatung in Deutschland nicht funktioniert, glaubt auch der Präsident des Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), Michael H. Heinz.

Mit großem Interesse aufgenommen wurde ein Vorschlag von Norman Wirth, Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., es würde doch Sinn machen, den § 34d GewO zu entschlacken. Warum sollte ein Versicherungsvermittler nicht auch im Privatkundengeschäft gegen Honorar arbeiten dürfen, fragte das AfW-Führungsmitglied unter dem Beifall des Auditoriums. Dann wären auch Mischkalkulationen möglich.

Kritik an Aufsichtsplänen

Der FDP-Finanzpolitiker Frank Schäffler kritisierte die Koalitionspläne, die etwa 40.000 Finanzanlagenvermittler unter die Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) stellen zu wollen (25.7.2019). Letztlich führe dies zu einer doppelten und zersplitterten Aufsicht, da etwa 80 Prozent der Finanzanlagenvermittler auch Versicherungen vermitteln dürften.

Und wenn die Bafin zur Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflichten 300 neue Mitarbeiter einstellen sollte, dann müsst die Finanzanlagenvermittler für jährliche Kosten über 40 Millionen Euro aufkommen.