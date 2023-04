Ungeimpft in Corona-Quarantäne: Behörde verweigert Entschädigung

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Zum Jahreswechsel kommen zahlreiche Änderungen und Neuerungen in der Sozialversicherung auf die Bundesbürger zu. Nicht alle davon sind vorteilhaft. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Hat ein Arbeitgeber Anspruch auf Erstattung der geleisteten Lohnfortzahlung, wenn sich ein nicht infizierter Beschäftigter wegen eines Corona-Kontakts in Quarantäne begeben muss? Über diese Frage entschied das Berliner Verwaltungsgericht. (Bild: CDC, CC0) mehr ...

Sind Senioren mit ihrer Finanzstärke bereits ein wichtiger ökonomischer Faktor in Deutschland? Eine Auswertung des GDV legt diesen Schluss nahe. Dabei sind nicht einmal alle Einkommensquellen der Älteren erfasst. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

11.11.2022 –

Warum sich dieser Träger der Sozialversicherung als Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten sieht und was nötig wäre, damit die Aktienrente die Beiträge stabilisieren kann, wurde am Donnerstag erklärt. (Bild: Brüss) mehr ...