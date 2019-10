Unfallversicherung: Warum die Erträge sinken

2.10.2019 – Assekurata sieht zwei Trends, die auf die Wirtschaftlichkeit der privaten Unfallversicherer negativ einwirken: Alterung der Bestände bei gleichzeitigem Abrieb sowie zunehmender Wettbewerbsdruck auf das Neugeschäft.

In der privaten Unfallversicherung beobachtet die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH „teilweise große Unterschiede hinsichtlich der Profitabilität der Versicherer“, so das Unternehmen in einem Blogbeitrag am Dienstag.

Die Sparte gehört eigentlich seit Jahren zu den großen Gewinnbringern der Assekuranz. So landeten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Anbieter 2018 nach vorläufigen GDV-Zahlen bereits zum 16. Mal in Folge versicherungstechnisch in der Gewinnzone (VersicherungsJournal 31.1.2018).

Im Gesamtmarkt sieht Assekurata eine durchschnittliche Combined-Ratio von 84 Prozent (11.3.2019), die allerdings nicht auf alle Anbieter zutreffe. Bei einem kleinen Teil stelle der Zweig mit einer Schaden-Kosten-Quote (brutto) von über 100 Prozent einen „nachhaltigen Verlustbringer“ dar. Zusätzliche drücke der fortschreitende Bestandsabrieb auf die Erträge der Branche (Medienspiegel 2.5.2019).

Bild: Assekurata

Senioren treiben Schadenquoten

Für die Verluste der Anbieter seien zwei Trends verantwortlich: Erstens schlage sich die fortschreitende Alterung der Bestände auf der Schadenseite nieder. Senioren seien heute aktiver als noch vor 20 Jahren „und haben statistisch gesehen häufiger und dann meist auch schwerere Unfälle“, so die Analysten.

„Hatten die Versicherer in der Unfallversicherung im Jahr 2000 noch rund 2,5 Milliarden Euro an Schadenzahlungen entrichten müssen, schlugen diese 2018 mit rund 3,9 Milliarden Euro zu Buche. Und auch die durchschnittliche Schadenzahlung stieg in diesem Zeitraum von 2.967 Euro auf zuletzt 4.204 Euro“, rechnet die Rating-Agentur vor.

Die Schadenquote sei in den vergangenen zehn Jahren (2008-2018) marktweit deutlich von durchschnittlich 51,92 Prozent auf 58,23 gestiegen an. Die Kostenquote stagnierte dagegen um die 30-Prozent-Marke.

WERBUNG

Bessere Verträge müssen Absatz nicht ankurbeln

Als zweiten Trend, der die private Unfallversicherung negativ beeinflusst, sieht Assekurata den zunehmenden Wettbewerbsdruck auf das Neugeschäft durch die steigende Bedeutung der Vergleichsportale im Netz.

„Gepaart mit den branchenweiten Bestandsverlusten sorgt dies für stagnierende Prämieneinnahmen mit entsprechender Wirkung auf die Margen beziehungsweise die Combined-Ratio“, erklärt Assekurata.

Um die Attraktivität der Produkte gerade bei einer jüngeren Zielgruppe zu erhöhen, würden viele Versicherer ihre Tarife derzeit leistungsseitig massiv ausweiten. Allerdings sei fraglich, „ob die damit einhergehende Verkomplizierung dem Absatz insbesondere bei ungebundenen Vermittlern und Vertrieben zuträglich ist“, so die Rater.