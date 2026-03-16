Unfallversicherung: Dialog büßte in sechs Jahren über ein Fünftel ihres Umsatzes ein

26.3.2026 – Mehr als jeder Vierte der 50 größten Anbieter hatte von 2019 auf 2024 rückläufige Prämieneinnahmen in der privaten Unfallversicherung zu verzeichnen. Die Dialog büßte laut dem „Branchenmonitor 2025 Unfallversicherung“ relativ am stärksten ein (minus 20,7 Prozent). Die Ergo Direkt schrumpfte um ein Sechstel, die Nürnberger um ein Siebtel.

Das Prämienaufkommen in der privaten Unfallversicherung ist in den vergangenen Jahren nur leicht gestiegen. Nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) betrug das Plus auf Zehnjahressicht betrachtet 6,7 Prozent. Besonders stark legte die Branche im Geschäftsjahr 2019 zu (plus 1,8 Prozent).

2024 beliefen sich die gebuchten Bruttobeiträge auf rund 6,8 Milliarden Euro (plus 1,3 Prozent; bereinigt aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit). Seit 2015 waren die Einnahmen einmal rückläufig (VersicherungsJournal 11.1.2025). Von 2019 auf 2024 baute die Branche das Prämienvolumen um annähernd zwei Prozent aus.

13 Akteure im Minus

Doch an dem Zuwachs nahmen laut dem „Branchenmonitor 2025: Unfallversicherung“ nur gut zwei Drittel der 50 umsatzstärksten Akteure teil (VersicherungsJournal 26.3.2026). In der Publikation werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 94 Prozent Marktanteil dargestellt.

13 der in dem Monitor aufgelisteten Marktteilnehmer hatten Beitragsrückgänge hinzunehmen. Acht von ihnen kamen auf Verminderungsraten im zweistelligen Prozentbereich. Am stärksten büßte dabei die Dialog Versicherung AG ein, deren Umsatz um über ein Fünftel (auf 39 Millionen Euro) zurückging.

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Weitere Unfallversicherer mit Rückgängen

Um ein gutes Sechstel schrumpfte die Ergo Versicherung AG (auf 30 Millionen Euro), um rund ein Siebtel die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG (auf unter 81 Millionen Euro) und um fast ein Achtel die Axa Versicherung AG (auf unter 200 Millionen Euro).

Umsatzeinbußen zwischen 11,4 und 10,6 Prozent standen zu Buche für die Allianz Versicherungs-AG (auf unter 1.179 Millionen Euro), die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland (auf unter 23 Millionen Euro), die Mannheimer Versicherung AG (auf 14,6 Millionen Euro) und die Rheinland Versicherungs AG (auf 17,3 Millionen Euro).

Fast alle mit kontinuierlichen Einbußen

Während die Ergo Direkt immerhin im ersten Jahr des Beobachtungszeitraums zulegte, blieben bei vielen der vorgenannten Anbieter die Einnahmen kontinuierlich hinter denen des jeweiligen Vorjahres zurück.

Die Dialog verlor 2020 mit einem Neuntel besonders stark. Zuletzt verlangsamte sich das Verminderungstempo deutlich auf unter ein Prozent. Die Nürnberger büßte ohne größere Schwankungen jeweils um die drei Prozent ein.

Ähnliche Entwicklungen wie bei der Nürnberger waren bei der Rheinland und der Helvetia zu beobachten. Die Mannheimer verlor im letzten Jahr des Betrachtungszeitraums mit über vier Prozent am stärksten. 2022 lag die Veränderungsrate nur leicht über einem Prozent.

Der „Branchenmonitor 2025: Unfallversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.