Unfallopfer trägt Mitverschulden

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der GDV hat die neue Typklassenstatistik veröffentlicht. Welche Fahrzeugmodelle in der Haftpflicht-, Voll- beziehungsweise Teilkasko-Versicherung deutlich besser oder schlechter eingestuft werden. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

2.8.2023 –

Unterbreitet ein Haftpflichtversicherer einem Geschädigten ein Restwertangebot, so sollte er sich tunlichst an die in der Rechtsprechung entwickelten Vorgaben halten. Das belegt ein Urteil. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...