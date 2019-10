Unfallopfer selbst Schuld wegen Nichtbenutzen des Gurts?

30.10.2019 – Eine Frau hatte unverschuldet einen Unfall erlitten, war dabei aber nicht angeschnallt. Der leistungspflichtige Haftpflichtversicherer ihr deshalb ein erhebliches Mitverschulden an den erlittenen Verletzungen zurechnen. Hierbei hat eine Gesamtabwägung aller Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, stattzufinden. Das hat das Oberlandesgericht Rostock mit einem kürzlich veröffentlichten Grundurteil vom 25. Oktober 2019 entschieden (5 U 55/17).

Geklagt hatte eine 16-Jährige, die zu zwei Bekannten ins Auto gestiegen war. Sie saß auf der Rückbank, als das Fahrzeug von der Straße abkam und gegen mehrere Straßenbäume prallte. Der Pkw wurde von einem seinerzeit 21-Jährigen gesteuert.

Bei dem Unfall wurde der Beifahrer getötet. Die Klägerin und der Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Die junge Frau ist seitdem schwerbehindert. Sie benötigt eine Betreuung rund um die Uhr.

Nicht angeschnallt

Der Haftpflichtversicherer des Fahrzeughalters gestand ihr trotz der drastischen Unfallfolgen lediglich ein Schmerzensgeld in Höhe von 30.000 Euro zu.

Das begründete der Versicherer damit, dass sie ein erhebliches Mitverschulden an ihren Verletzungen treffe. Denn sie sei bei der Kollision nachweislich nicht angeschnallt gewesen. Beim Anlegen des Sicherheitsgurtes wäre ihr jedoch ein wesentlicher Teil der Folgen erspart geblieben.

Etappensieg

Die Geschädigte hielt das ihr zugestandene Schmerzensgeld für deutlich zu gering. In ihrer gegen den Versicherer eingereichten Klage forderte sie einen zusätzlichen Betrag von 320.000 Euro sowie eine monatliche Schmerzensgeldrente in Höhe von mindestens 500 Euro.

Sie verlangte außerdem, ihr den wegen ihrer schweren Verletzung zukünftig entstehenden Verdienstausfall zu ersetzen.

Damit hatte sie zunächst keinen Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Rostocker Landgericht schloss sich der Argumentation des Versicherers an und wies die Klage als unbegründet zurück. Die Verletzte legte daher Berufung beim Rostocker Oberlandesgericht ein. Dort erzielte sie einen Etappensieg.

Notwendige Gesamtbetrachtung

In seinem Grundurteil sprach der 5. Zivilsenat des Gerichts der Frau eine Entschädigung in Höhe von 2/3 ihrer Forderung zu. Denn der Anteil an der Mitverursachung ihrer Verletzungen könne nicht ausschließlich danach bemessen werden, dass sie zum Zeitpunkt des Zusammenpralls nicht angegurtet war.

Es habe vielmehr eine Gesamtbetrachtung der Entstehung des Schadens zu erfolgen. Sämtliche Umstände, die zu den Verletzungen der jungen Frau geführt haben, müssten abgewogen werden.

Unter dieser Voraussetzung hielten es die Richter für angemessen, den Mitverursachungsanteil der Betroffenen mit einem Drittel zu bemessen. Denn der Fahrzeugführer habe bei einer Überschreitung der am Unfallort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde um 25 Prozent eine Kurve geschnitten und sich somit in hohem Maße fahrlässig verhalten.

Der Fall ist mit dem Grundurteil noch nicht abgeschlossen. Weil die genauen gesundheitlichen Folgen für die Geschädigte und auch ihre Verdienstchancen noch nicht feststehen, wird das Gericht weitere Beweise zu erheben haben. Einen entsprechenden Beweisbeschluss, mit dem ein fachärztliches Gutachten in Auftrag gegeben worden ist, hat das Gericht bereits verkündet.

Stichwort Grundurteil

Bei einem Grundurteil wird lediglich über den Grund eines geltend gemachten Anspruchs entschieden. Im Fall einer Schadenersatz- oder Schmerzensgels-Klage geht es darum, ob überhaupt ein Anspruch auf eine Zahlung besteht. Erst in einem darauf folgenden Verfahren erfolgt dann eine Entscheidung über die Höhe des Anspruchs.