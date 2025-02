Unfallhergang möglich, aber zweifelhaft: Trotzdem Geld für den Geschädigten?

13.2.2025 – Wenn der bei einem Verkehrsunfall Geschädigte Ersatzansprüche stellt, muss er grundsätzlich nachweisen, dass der Unfall tatsächlich wie behauptet stattgefunden hat. Wenn er dies nicht kann, sind die Ansprüche zurückzuweisen. Dies stellt das OLG Düsseldorf in einem Urteil fest. Der Nachweis sei insbesondere dann nicht erbracht, wenn Zweifel bleiben, ob sich der Unfall in der nach Ort und Zeit beschriebenen Weise ereignet hat. Dies auch, wenn eine Kollision möglich erscheint und die Schäden kompatibel sein mögen.

WERBUNG

Im August 2019 hatte sich in Düsseldorf spätabends ein Verkehrsunfall zwischen einem Land Rover und einem Ford Fiesta ereignet. Der Land Rover hatte bereits drei Tage zuvor bei einem Verkehrsunfall Schäden erlitten.

Der Kläger, der angab, Eigentümer des Land Rovers zu sein, sah die Schuld beim Unfallgegner und forderte Schadenersatz. Ihm zufolge war der kurz zuvor erlittene Vorschaden geringfügig und zum Zeitpunkt des streitgegenständlichen Unfallereignisses bereits beseitigt gewesen.

Die Gegenseite bestritt die Darstellung des Unfallhergangs und die ordnungsgemäße sofortige Behebung des Vorschadens. Angesichts der Vorschäden sei der Schaden auch der Höhe nach nicht schlüssig dargelegt, die Reparaturkosten seien zu hoch veranschlagt.

Gericht: Unfall kann sich nicht so zugetragen haben

Das Landgericht Düsseldorf wies die Klage ab: Ein aus dem behaupteten Geschehen entstandener Schaden sei nicht feststellbar, und eine ordnungsgemäße, im Einklang mit dem Schadensgutachten stehende Reparatur des Vorschadens habe der Kläger nicht nachgewiesen. Aufgrund des überlagernden Vorschadens sei eine sichere Abgrenzung von Teilschäden nicht zu leisten.

Der Kläger wandte sich daraufhin an das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf. In seinem Urteil vom 5. November 2024 (I-1 U 98/21) wies es die Berufung zurück. Die Forderungen seien jedenfalls deshalb nicht gerechtfertigt, „weil sich der Unfall zur Überzeugung des Senats nicht so zugetragen haben kann, wie es der Kläger behauptet hat“.

Strenger Maßstab für den Nachweis des Unfallhergangs

Grundsätzlich müsse ein Geschädigter, der Ansprüche aus einem Verkehrsunfall geltend macht, den objektiven Tatbestand der Rechtsgutverletzung nach dem strengen Maßstab des § 286 ZPO darlegen und beweisen. Dabei müsse er nachweisen, dass der Unfall tatsächlich wie behauptet stattgefunden hat. Wenn ihm das nicht gelingt, seien die Ersatzansprüche schon deshalb zurückzuweisen.

Der Nachweis sei insbesondere dann nicht erbracht, „wenn Zweifel verbleiben, ob sich der Unfall in der nach Ort und Zeit beschriebenen Weise ereignet hat, selbst wenn eine Kollision möglich erscheint und die aufgefundenen Schäden kompatibel sein mögen“.

Das sei hier der Fall. Mangels „eigener Wahrnehmung des Unfallgeschehens“ habe der Kläger im Wesentlichen Angaben des Zeugen vorgetragen. Dessen Unfallschilderung sei aber durch ein Sachverständigengutachten widerlegt.

„Begründete Zweifel an der Unfallschilderung“

Der Sachverständige habe zwar ausgeführt, dass die Seitenschäden an den Autos hinreichend kompatibel seien, so dass die behauptete Kollision „überwiegend sicher“ erfolgt sei. „Dies genügt jedoch zur Feststellung des behaupteten Unfallhergangs nicht“, so das OLG. Denn ungeachtet dieser Feststellung „ergeben sich begründete Zweifel an der Unfallschilderung des Zeugen“.

Diese bezogen sich etwa auf Angaben des Klägers zur Geschwindigkeit oder einem „Verhaken“ der Fahrzeuge. „Nicht erklärlich“ sei auch, wie der Fiesta den „ungleich massereicheren“ Land Rover zunächst nach links abgewiesen, dann „herangezogen“ und nach rechts abgeleitet haben sollte.

Es erschließe sich auch nicht, warum der Zeuge keine Abwehrreaktion gezeigt habe. Der Fiesta sei „weder vor-, noch nachkollisionär“ gebremst worden, Ausweichmanöver seien nicht erkennbar. Auch hätte sich der Zusammenstoß durch eine rechtzeitige Lenkung nach links vermeiden lassen.

Für den Sachverständigen existierte aus technischer Sicht kein vernünftiger Erklärungsansatz für das Fahrverhalten des Zeugen.

Fehlende Plausibilität des Unfallhergangs verhindert Nachweis

Die „fehlende Plausibilität des Unfallhergangs“ führe dazu, „dass der Kläger insgesamt nicht bewiesen hat, dass die geltend gemachten Schäden nach Ort, Zeit und Entstehungsweise unter Beteiligung des Beklagtenfahrzeugs so hervorgerufen worden sind, wie von ihm behauptet“.

Einen Anlass, das Unfallgeschehen nach Teilakten differenziert zu betrachten und es in eine plausible Seitenkollision sowie einen unplausiblen Frontanstoß aufzuteilen, sah das OLG nicht. Zum einen aufgrund der Zweifel an der Schilderung der Seitenkollision, zum anderen, weil „eine mehraktige Betrachtungsweise auch lebensfremd“ erscheine.

Vielmehr sei durch die „nicht nachvollziehbaren Angaben des Zeugen […] der gesamten Unfalldarstellung des Klägers die Grundlage entzogen“.