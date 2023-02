Unfall in verkehrsberuhigter Zone: Wenn hupen nicht ausreicht

3.2.2023 – Wer in einem verkehrsberuhigten Bereich frühzeitig erkennt, dass der Fahrer sich anschickt, rückwärts aus einer Garageneinfahrt in die Fahrbahn einzufahren, darf selbst dann, wenn er hupt, nicht darauf vertrauen, dass dies den anderen Fahrzeugführer davon abhalten wird, das Rückwärtsfahrmanöver zu beginnen. Er darf seine Fahrt daher nur unter besonderer Vorsicht und jederzeitiger Bremsbereitschaft fortsetzen. So das Landgericht Saarbrücken in einem Urteil vom 20. Januar 2023 (13 S 60/22).

Der Beklagte war mit seinem Personenkraftwagen in einer verkehrsberuhigten Zone unterwegs, als er in einiger Entfernung ein in einer Garageneinfahrt stehendes Fahrzeug wahrnahm, dessen Fahrer gerade in das Auto eingestiegen war.

Weil er nicht ausschließen wollte, dass der Fahrer ohne ihn zu beachten aus der Einfahrt fahren könnte, betätigte er die Hupe. Anschließend fuhr er mit einer Geschwindigkeit von etwa zehn Kilometer pro Stunde weiter.

Die Vermutung des Beklagten sollte sich als richtig erweisen. Es kam daher trotz der geringen Geschwindigkeit in Höhe der Garageneinfahrt zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Für die machten sich die Unfallbeteiligten gegenseitig verantwortlich.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Der Beklagte behauptete, dass der Kläger mit seinem Pkw rückwärts aus der Einfahrt in sein Fahrzeug hineingefahren sei und er sein Hupen nicht beachtet habe. Dieser warf ihm vor, mit einer angesichts der Situation unangemessen Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Denn andernfalls hätte er sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen bringen können.

Der Kläger verlangte von dem Beklagten daher den vollständigen Ersatz des ihm durch den Unfall entstandenen Schadens.

Geringfügiges Mitverschulden

Der wurde ihm weder von dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Homburger Amtsgericht, das seine Klage als unbegründet zurückgewiesen hatte, noch vom Saarbrücker Landgericht, bei dem der Kläger Berufung eingelegt hatte, zugesprochen. Mit seiner Berufung verbuchte der Kläger aber einen Teilerfolg.

Nach Überzeugung beider Instanzen hat der Kläger gegen § 9 Absatz 5 StVO verstoßen. Denn danach muss sich ein Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Er muss sich erforderlichenfalls einweisen lassen.

Klägerisches Auto weiter beobachten

Dem Beklagten sei hingegen allenfalls ein geringfügiger unfallursächlicher Verkehrsverstoß nachzuweisen. Zu berücksichtigen sei lediglich, dass er nach eigener Darstellung bereits die Gefahr erkannt hatte, dass der Kläger mit seinem Fahrzeug über kurz oder lang rückwärts aus Garageneinfahrt ausfahren werde. Denn nur deswegen habe er vorsorglich gehupt.

Daher hätte es nahegelegen, das klägerische Auto weiter zu beobachten, um bei dessen Zurücksetzen notfalls sofort anhalten zu können. Das habe der Beklagte auch nach eigener Darstellung versäumt. Er hafte daher aus der Betriebsgefahr seines Fahrzeugs. Die bemaß das Berufungsgericht mit 20 Prozent. Denn der Unfall sei für den Beklagten nicht unabwendbar gewesen.

Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.