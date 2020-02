Unfall im Ausland: Geschädigte „zwischen den Stühlen“

3.2.2020 – Die Schadenabwicklung bei Auslandsunfällen ist international geregelt. In der Praxis riskieren Unfallopfer, leer auszugehen. Da Reformen „europäisch“ umgesetzt werden müssen, dürften sie eine längere Zeit dauern. Das wurde auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar deutlich.

Normalerweise können sich Unfallopfer, die im Ausland geschädigt werden, in Deutschland an einen Schadenregulierungs-Beauftragten wenden, den sie über den Zentralruf der GDV Dienstleistungs-GmbH erfahren. Jeder ausländische Versicherer muss nämlich dafür sorgen, dass Schäden im Ausland in der Heimat, also beispielsweise in Deutschland reguliert werden.

So sieht es europäisches Recht vor. Die Abwicklung kann somit in der eigenen Landessprache erledigt werden. Gibt es trotzdem Probleme, kann die Verkehrsopferhilfe e.V. eingeschaltet werden. Sie ist die Entschädigungsstelle für Auslandsunfälle und leistet selbst, wenn der zuständige Regulierer nicht innerhalb von drei Monaten antwortet.

Ausländische Versicherer „halten hin“

Markus Schäpe (Bild: Schmidt-Kasparek)

Doch diese Hilfe kann von ausländischen Versicherern umgangen werden. Darauf haben Teilnehmer des 58. Verkehrsgerichtstags in Goslar aufmerksam gemacht.

„Nach unseren Erfahrungen werden die Geschädigten teilweise hingehalten“, sagte Dr. Markus Schäpe, der die Juristische Zentrale des ADAC e.V. leitet. Dann hat zwar der nationale Regulierungsbeauftragte Leistungen zugesagt, doch der ausländische Versicherer noch kein Geld gezahlt.

Der Geschädigte hängt regelrecht im laufenden Verfahren „zwischen den Stühlen“: Weder der deutsche Regulierungsbeauftragte noch die Verkehrsopferhilfe leisten. Und das kann gefährlich für das Unfallopfer werden. „So verjähren alle Unfälle in Spanien schon nach einem Jahr“, warnte Hans-Peter Luckhaupt von der R+V Versicherung AG.

Daher fordern die Experten beim diesjährigen Verkehrsgerichtstag in Goslar, die Kompetenzen des Regulierungs-Beauftragten zu erweitern. „Wir wollen, dass das Verfahren schnell und fair funktioniert“, sagte Luckhaupt. Künftig soll daher der Regulierungsbeauftragte auch dann an den Geschädigten zahlen, wenn der ausländische Versicherer die Leistung verzögert.

Längere Verjährung

Für solche Zahlungen soll die nationale Entschädigungsstelle, in Deutschland also die Verkehrsopferhilfe, eine Garantie geben. Gleichzeitig fordern die Experten, dass die Verjährung von Ansprüchen nach Verkehrsunfällen europaweit auf drei oder vier Jahre festgeschrieben wird. In Deutschland gilt derzeit eine Verjährung von drei Jahren.

Auch die Beweisaufnahme bei Gerichtsverfahren in Deutschland soll erleichtert werden. Denn wer mit der Leistung des ausländischen Versicherers nicht zufrieden ist, muss klagen. Zwar kann er das vor einem heimischen Gericht, doch in der Regel kennen die nationalen Gerichte das fremde Recht, nach dem sie den Unfall regulieren sollen, nur unzureichend.

Derzeit sind sie daher meist auf die Unterstützung von Sachverständigen angewiesen. „Die sind aber nicht zu jedem Land und zu jedem Thema einfach aufzufinden“, so die Erfahrung von Luckhaupt. Zudem seien die Gutachten häufig recht allgemein gehalten und daher oft kaum hilfreich.

Daher fordern die Verkehrsexperten, dass die EU-Kommission „Hilfsmittel“ bereitstellt, damit die heimischen Richter wissen, welche genauen Schadenersatzregeln im Ausland gelten.

Problem Anwaltskosten bleibt

Hans-Peter Luckhaut (Bild: Schmidt-Kasparek)

Um Verfahren zu vereinfachen, sollen zudem künftig Vernehmungen aus dem Ausland per Videokonferenz eingespielt werden. Überraschender Weise gab es auf dem Goslarer Expertentreffen keine Mehrheit dafür, dass künftig wie in Deutschland die Anwaltskosten vom Schädiger getragen werden müssen.

Das fordert beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins e.V. Denn bei einem Auslandsunfall gilt für die Regulierung das Recht des Unfallortes. Zur Klärung der Ansprüche brauchen die Geschädigten in aller Regel Rechtsberatung. Teilweise ist sogar das Einschalten eines Korrespondenzanwaltes im Ausland notwendig.

Auf diesen Kosten bleiben aber derzeit deutsche Autofahrer in vielen Ländern sitzen. „In Großbritannien verlangen Anwälte teilweise Stundensätze von 400 Pfund“, warnte Luckhaupt. Er hält daher den Abschluss einer Rechtsschutz-Versicherung weiterhin für eine „durchaus sinnvolle Investition“.