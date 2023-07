Unfall: Beitragsgewinner und -verlierer unter den Marktgrößen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

In der als Türöffner für das gehobene Privatkundengeschäft geltenden Sparte haben sich die Anbieter zwischen 2016 und 2021 wieder kräftig Kunden abgejagt. Bei rund jedem dritten der 50 größten Anbieter schrumpfte der Bestand. Zwei Akteure verloren sogar mehr 200.000 Verträge. (Bild: Wichert) mehr ...

Im von „Bernd“ geprägten Jahr lief es für die Schaden-/Unfallversicherer versicherungstechnisch so schlecht wie schon lange nicht mehr. Die Hälfte der 50 größten Marktteilnehmer schrieb rote Zahlen. Ein Akteur musste sogar 40 Prozent mehr ausgeben als Einnahmen hereinkamen. (Bild: Wichert) mehr ...

Etwa zwei Drittel der 50 größten Akteure konnten ihren Vertragsbestand zwischen 2016 und 2021 entgegen dem Branchentrend ausbauen. In der Spitze ging es um fast 600.000 Kontrakte beziehungsweise mehr als 200 Prozent hinauf. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Branchengrößen waren in höchst unterschiedlichem Umfang vom Sturmtief „Bernd“ belastet. Der Spitzenreiter unter ihnen schrieb fast 30 Cent Gewinn pro Beitragseuro, während das Schlusslicht mehr als doppelt so viel für Schäden und Kosten ausgeben musste als eingenommen wurde. (Bild: Wichert) mehr ...

Welche Anbieter auf dem deutschen Markt beim Prämien- und Vertragsbestand die größte Bedeutung haben, darüber gibt eine aktuelle Untersuchung Aufschluss. Sie zeigt auch, welche Big Player bei den Einnahmen und beim Bestand am stärksten wuchsen beziehungsweise schrumpften. (Bild: Wichert) mehr ...

8.12.2022 –

Das Tief „Bernd“ hat der Branche versicherungs-technisch eines der schlechtesten Jahre der Geschichte beschert. Fast drei Viertel der 50 größten Akteure rutschten teils tief in die Verlustzone. In der Spitze waren die Ausgaben sogar mehr als doppelt so hoch wie die Einnahmen. (Bild: Wichert) mehr ...