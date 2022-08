Unfall-Beiträge: So schlugen sich die Marktgrößen

8.8.2022 – Unter den Branchenschwergewichten (mehr als 130 Millionen Euro gebuchte Bruttoprämien) steigerte die Generali Deutschland die Einnahmen am stärksten. Um ein Mehrfaches stärker als der Markt wuchsen auch die Debeka und der LVM. Verluste hatte neben der Axa und der Ergo auch die Allianz hinzunehmen. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Unfallversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Den im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Unfallversicherern gelang zwischen 2015 und 2020 ein Ausbau der gebuchten Bruttoprämien um fünf Prozent auf fast 6,7 Milliarden Euro.

Dabei konnten vier von fünf der 50 nach Beitragsaufkommen größten Akteure zulegen (VersicherungsJournal 8.8.2022). Andererseits hatten neun von ihnen gegen den Branchentrend Rückgänge zu verzeichnen (4.8.2022).

Dies zeigt der „Branchenmonitor 2015-2020: Unfallversicherung“. Die Studie wird jährlich von der V.E.R.S. Leipzig GmbH durchgeführt. Sie enthält zahlreiche Kennzahlen der 50 nach Prämieneinnahmen größten Marktteilnehmer mit rund 94 Prozent Marktanteil.

Drei Platzhirsche im Minus

Zu den Akteuren mit gesunkenen Umsätzen im Beobachtungszeitraum gehören gleich drei der Branchenschwergewichte (mehr als 130 Millionen Euro Einnahmen). Dabei büßten die Axa Versicherung AG mit einem Zehntel (auf knapp 222 Millionen Euro) und die Ergo Versicherung AG mit einem Elftel (auf gut 596 Millionen Euro) am stärksten ein. Sie hatten in jedem der betrachteten Jahre ein Minus zu verzeichnen.

Für den Marktführer Allianz Versicherungs-AG stand auf Sechsjahressicht ein Rückgang von etwa drei Prozent zu Buche. Nach anfänglichen Verlusten drehte die Kurve 2018 leicht ins Positive. Im Jahr darauf ging es um drei Prozent nach oben. Dies führte das Unternehmen auf das positiv verlaufene Einmalbeitragsgeschäft in der Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung (UBR) zurück.

2020 gab es dann ein deutliches Minus von über vier Prozent. Der Anbieter erläutert dazu im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,2 MB), dass „ein Rückgang aufgrund des geringeren Umsatzes im UBR-Firmenbereich verzeichnet werden musste.

Das in diesem Jahr neu eingeführte Produkt Unfall-Kapitalschutz fand dagegen positive Resonanz bei unseren Kunden. In der Unfall-Risikoversicherung konnten die Beitragseinnahmen erwartungsgemäß gesteigert werden“.

Generali wuchs am stärksten

Die acht übrigen Branchengrößen bauten ihre Umsätze hingegen aus. Am stärksten legte dabei die Generali Deutschland Versicherung AG zu (plus fast zwei Drittel auf 410 Millionen Euro). Das immense Plus ging zum Großteil auf den Konzernumbau und die Verschmelzung der Generali und der Aachenmünchener zurück (25.10.2018, 23.10.2018). Nach leichten Steigerungen zu Beginn des Beobachtungszeitraums drehte die Kurve zuletzt allerdings minimal ins Minus.

Die Debeka Allgemeine Versicherung AG erzielte im Beobachtungszeitraum eine Umsatzsteigerung von fast einem Drittel. Dabei wuchsen die Koblenzer 2017 mit sieben Prozent stärker als in den übrigen Jahren (jeweils plus etwa fünf Prozent). Hintergründe waren nach Unternehmensangaben höhere Versicherungssummen und Durchschnittsbeiträge im Neu- und Ersatzgeschäft sowie Dynamisierungen im Bestand.

Sechs weitere Marktgrößen mit Zuwächsen

Um über ein Fünftel (auf knapp 213 Millionen Euro) wuchs der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. Die R+V Allgemeine Versicherung AG legte um rund ein Siebtel zu (auf 450 Millionen Euro), die Württembergische Versicherung AG um annähernd ein Achtel (auf fast 148 Millionen Euro) und die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG um ein gutes Neuntel (auf 138,5 Millionen Euro).

Unterdurchschnittlich lief es für die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG (plus 3,8 Prozent auf fast 296 Millionen Euro) sowie die Gothaer Allgemeine Versicherung AG (plus 1,6 Prozent auf fast 138 Millionen Euro).

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Unfallversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die knapp 100-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.