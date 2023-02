Unfall beim Überholen – wieso das Gericht beide Autofahrer unglücklich macht

22.2.2023 – Kann nach einer Kollision beim Vorbeifahren an einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht geklärt werden, welcher der Beteiligten den Unfall verschuldet hat, so kann dem Überholenden ein höherer Haftungsanteil zugeschrieben werden. Grund ist die „erhöhte Betriebsgefahr“ seines Wagens. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Kiel vom 23. November 2021 (17 O 249/20) hervor.

Der Kläger war mit seinem Auto in einer 30iger-Zone unterwegs, als er an deren Ende von einem hinter ihm fahrenden Fahrzeug überholt wurde. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Autos. Das Fahrzeug des Vorausfahrenden wurde an der linken vorderen Seite beschädigt, das des Beklagten am rechten hinteren Kotflügel.

Die Beteiligten warfen sich gegenseitig vor, den Unfall verschuldet zu haben. Der Überholende behauptete, dass es zu der Kollision gekommen sei, weil der Vorausfahrende seinen Wagen unvermittelt beschleunigt und es nach links gelenkt habe.

Dem hielt der Überholte entgegen, dass der andere Mann beim Überholvorgang eine durchgezogene Linie überquert und anschließend zu schnell wieder auf die rechte Fahrspur eingeschwenkt sei.

Beide Beteiligte trifft Schuld am Unfallhergang

Da es keine Unfallzeugen gab, sah sich das Kieler Landgericht außerstande, den genauen Unfallhergang zu klären. Es kam daher zu dem Schluss, dass von einem beiderseitigen Verschulden der Beteiligten ausgegangen werden müsse.

Ein Fahrer, der zum Überholen ausschert, müsse sich gemäß § 5 Absatz 4 StVO so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen sei. Er müsse zu dem vorausfahrenden Fahrzeug außerdem einen ausreichenden Seitenabstand einhalten und dürfe es nicht behindern.

Dass der überholende Fahrer gegen diese Vorschrift verstoßen habe, habe der Unfallgegner aber ebenso wenig bewiesen wie seine Behauptung, dass dieser zu früh auf die rechte Fahrbahn eingeschwenkt sei.

Gegenseitige Vorwürfe, die zu Schäden an den Kfz führten, nicht belegbar

Andererseits habe auch der Überholende nicht nachweisen können, dass der Überholte seinen Pkw während des Überholvorgangs beschleunigt und so gegen § 5 Absatz 6 Satz 1 StVO verstoßen habe. Auch dass dieser sein Fahrzeug nach links gelenkt habe, habe er nicht beweisen können. Eine Schadenteilung sei daher gerechtfertigt.

Wegen der besonderen Sorgfaltspflichten eines Überholenden müsse jedoch von einer erhöhten Betriebsgefahr des Fahrzeugs des Beklagten ausgegangen werden. Unter Berücksichtigung dieses Umstands sei daher eine Quote von 60 Prozent zu 40 Prozent zu Gunsten des Klägers angemessen.