Unfall bei Autobahnbaustelle: Überholenden Fahrer trifft Mitverschulden

10.4.2024 (€) – In manchen Fällen ist die linke Fahrspur im Bereich einer Baustelle nur für Fahrzeuge freigegeben, die eine bestimmte Höchstbreite nicht überschreiten. Einen Autofahrer, der dieses Verbot missachtet, trifft bei einer Kollision mit einem neben ihm fahrenden Fahrzeug ein Mitverschulden. Das gilt selbst dann, wenn das auf der rechten Spur fahrende Fahrzeug die Trennlinie zwischen den beiden Fahrbahnen leicht überfahren hat. So entschied das Landgericht Hagen in einem Urteil vom 22. März 2022 (4 O 101/20).

