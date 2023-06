Unfall auf ehemaliger Rennstrecke: Fahrsicherheitstraining oder „freie Fahrt“?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Anbieter neue Tarife auf den Markt gebracht – oder haben wie Getsurance bei den Bedingungen nachgebessert, wie ein Überblick des VersicherungsJournals zeigt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Vom Anhänger eines Autos hatte sich eine Eisplatte gelöst, die das Zugfahrzeug beschädigte. Als der Fahrzeughalter wegen des Vorfalls seinen Versicherer in Anspruch nehmen wollte, stellte der sich quer. Der Fall landete schließlich vor Gericht. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Fliegende Steine oder Brandsätze im Rahmen von Gewaltausschreitung zum bevorstehenden Gipfeltreffen können große Schäden anrichten. Wovon es in diesem speziellen Fall abhängt, dass die Versicherung zahlt, dazu haben der GDV und Extremus Stellung genommen. (Bild: Mstyslav Chernov) mehr ...

Der Makler Aon Risk Solutions hat in seinem aktuellen Marktreport die Entwicklung in den einzelnen Zweigen der Industrieversicherung beschrieben. Wo mit positiven beziehungsweise negativen Trends zu rechnen ist. (Bild: Aon Risk Solutions) mehr ...

29.8.2014 –

Die Abgrenzung zwischen einem Betriebs- und Unfallschaden ist im Rahmen der Kaskoversicherung nicht immer nur leicht. So auch in einem vom Hammer Oberlandesgericht entschiedenen Fall, in dem es um einen geplatzten Porsche-Reifen ging. mehr ...