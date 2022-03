Unbekannte versenden E-Mails im Namen der Bafin

31.3.2022

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) warnt vor E-Mails mit ihrem Absender, die aber nicht von ihr stammen. Aktuell seien ihr mehrere derartige Fälle bekannt geworden, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

WERBUNG

Bafin-Dienstsitz in Bonn (Bild: Thomas Wolf, CC0)

In den Kopfzeilen mancher dieser sei der Absender poststelle-ffm@bafin.de genutzt worden. Diesen E-Mail-Header verwendet Bafin tatsächlich, doch die fraglichen E-Mails seien von ihr nicht versandt worden. Sie wende sich von sich aus nicht an einzelne Personen. Hier würden Kriminelle E-Mail-Spoofing betreiben.

Mit dieser Betrugsmasche solle den Empfängern mit dem gefälschten E-Mail-Header glaubhaft gemacht werden, dass die Mail von einer anderen Quelle stammt.

So sollten die Adressaten der Quelle vertrauen und der in der E-Mail stehenden Aufforderung nachkommen. „Häufig wollen Betrüger dadurch unerlaubt an persönliche Daten des Empfängers gelangen“, warnt die Behörde.

Warnhinweise seien abweichende E-Mail-Adressen im Text oder Aufforderungen, auf einen Link zu klicken. Verbraucher sollten auf derartige Nachrichten keinesfalls reagieren und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft erstatten. Bei Zweifeln könne man auch das Verbrauchertelefon der Bafin unter der Nummer 0800 2100500 anrufen.