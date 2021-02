Umfrage zum Austausch von Versicherungsdaten

4.2.2021

Die European Insurance and Occupational Pensions Authority (Eiopa) holt wieder Meinungen ein. In einer neuen Konsultation geht es um „Open Insurance“, also den Zugang zu und das Teilen von versicherungsbezogenen Daten, sowohl unter Versicherungs- als auch Nicht-Versicherungs-Unternehmen.

Anwendungsmöglichkeiten können beispielsweise Prämienreduktionen, „Sofortversicherungen“, eine bessere Risikoerkennung oder Automatisierung in der Schadenerledigung sein, wenn entsprechende (Kunden-)Daten zur Verfügung stehen.

Der Austausch von personen- und nicht-personenbezogenen Versicherungsdaten über Schnittstellen könne Innovationen ebenso erleichtern wie Reaktionen auf Kundenwünsche, so die Aufsichtsbehörde. Zugleich stellten sich aber etwa Fragen der Datensicherheit, des Konsumentenschutzes und der Haftung.

In der Umfrage sollen Marktakteure nun ihre Meinungen zu dem diesbezüglichen Eiopa-Diskussionspapier (PDF-Dokument; 1,22 MB; englisch) abgeben. Sie läuft bis 28. April 2021, der Fragebogen ist auf einer Webseite der EU abrufbar.