Umfrage zu Finanzen: Viel Geld ist gleich wenig Sorgen

18.11.2022 – Wie würde man bei einem plötzlichen großen Gewinn reagieren? Wie beeinflusst er – rein hypothetisch – das eigene Leben und was beeinflusst bereits jetzt – leider nicht hypothetisch – die monetäre Lage der Deutschen? Statista Q und Lotto24 wollten das herausfinden und haben dazu eine Umfrage gestartet. Das Fazit: finanzielle Unabhängigkeit bedeutet Sorgenfreiheit.

Was bedeutet „Sorgenfreiheit“ für die Deutschen? Bei einer Umfrage der Statista Q, eine Marke der Statista GmbH, im Auftrag der Lotto24 AG antworteten 82 Prozent mit „finanzieller Unabhängigkeit“. Damit lag diese Antwort sogar noch einen Prozentpunkt auf Platz Nummer zwei: „Gesund sein und bleiben“.

Sorgenfreiheit bedeutet auch mehr Zeit zu haben, für sich selbst und die Familie. 56 Prozent antworteten mit dieser Option. 45 Prozent nannten „berufliche Sicherheit“ als essenziell. Auf ein nicht weiter definierte Gründe zur Sorglosigkeit entfielen vier Prozent auf „Sonstiges“, lediglich zwei Prozent antworteten mit „weiß nicht“.

Bei der Umfrage wurden 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren in der Zeit zwischen dem 12. und dem 19. Oktober befragt.

Inflation und finanzielle Engpässe sind der Sorgenfaktor Nummer eins

Mehr als drei Viertel der Befragten (77 Prozent) sorgen sich um die aktuelle wirtschaftliche Situation. Lebensmittelpreise, hohe Energiekosten und die Inflation sind dabei die entscheidenden Schlagworte. Gut 30 Prozent antworteten, dass bereits jetzt das Einkommen nicht mehr ausreiche. Die Zukunftsaussichten sind für 79 Prozent eher dunkel.

Diese und ähnliche Befürchtungen der Deutschen wurde auch in mehreren anderen Untersuchungen verschiedenster Meinungsforscher eruiert (VersicherungsJournal 9.3.2022, 14.10.2022, 26.10.2022, 7.11.2022).

Schon vor diesem krisengebeutelten Jahr hatten die Bundesbürger deshalb Notgroschen für schwere Zeiten beiseitegelegt (22.12.2021).

Einerseits träumen die Deutschen von der finanziellen Freiheit, andererseits wird – um zum Beispiel das System am Laufen zu halten – über die Aktienrente nachgedacht (7.11.2022). Auch Finanzfonds und Aktien rücken in den Fokus (9.11.2022). 91 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, dass finanzielle Sicherheit ihre Sorgen verringern würde. Wer mehr auf sein Glück vertraut, spielt Lotto.

Was wäre, wenn…

Nicht gänzlich uneigennützig wird in der Studie nämlich gefragt, wie die Befragten reagieren würden, wenn sie plötzlich durch Schenkung oder einen Gewinn finanziell unabhängig wären.

Der Großteil der Antworten entfiel auf Hauskauf oder Modernisierung jenes. Zwischenmenschliches kommt direkt danach: 22 Prozent wollen mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen und würden diese gerne finanziell unterstützen.

18 Prozent der Teilnehmer würden das Geld nutzen, um sich selbst zu verwirklichen. Die Idee, direkt nach dem Gewinn dem Chef die Meinung zu sagen und den Job hinzuschmeißen, haben nur wenige: lediglich acht Prozent antworteten mit „Job kündigen“. Und neun Prozent gaben an, dass plötzliche finanzielle Freiheit gar keinen Einfluss auf ihr Leben haben würde.

Übrigens: Mehr als der Hälfte der Befragten (59 Prozent) wäre es lieber, wenn sie ein festes monatliches Grundeinkommen gewinnen würden, als einen einmaligen Hauptgewinn.