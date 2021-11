Umfrage: Was Geld für die Bürger bedeutet

18.11.2021 – Finanzielle Unabhängigkeit ist für Menschen über Landesgrenzen hinweg ein wichtiger Aspekt von Freiheit. Dabei geht es den Bürgern nicht unbedingt um den vorgezogenen Ruhestand in jungen Jahren, sondern um Selbstbestimmung, wie eine Umfrage der LV 1871 in sechs Staaten zeigt.

Was bedeutet finanzielle Freiheit für die Bürger und wie würden sie diese nutzen? Dieser Frage ist die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) in einer repräsentativen Online-Umfrage nachgegangen.

Die Marktforscher von Yougov befragten im Auftrag des Versicherers Verbraucher in Deutschland, Italien, Großbritannien, Norwegen, den USA und Polen. Die Stichprobengröße für die Bundesrepublik und das Vereinigte Königreich gibt der Lebensversicherer mit 2.500, für die übrigen Staaten mit 1.000 an. Die Untersuchung fand im Oktober statt.

Ersparnisse bedeuten Unabhängigkeit

Für die Deutschen bedeutet der Begriff „Freiheit“ in erster Linie „selbstbestimmtes Handeln“. Das gaben 77 Prozent der Befragten an. Auf dem zweiten Platz folgt die „freie Meinungsäußerung“ (75 Prozent). Die „finanzielle Unabhängigkeit“ teilt sich den dritten Rang mit der „Bewegungsfreiheit“ (69 Prozent). Was die Einschränkung der Mobilität konkret heißt, zeigte die Coronakrise im Vorjahr.

Zum Thema „finanzielle Freiheit“ haben die Bürger hierzulande eine klare Meinung. Für die Mehrheit (65 Prozent) bedeutet dieser Aspekt, „wenn ich in allen Lebensbereichen unabhängig bin“. Auf einen ähnlich hohen Wert für die Antwortoption kommen nur unsere italienischen Nachbarn.

Bei den Angaben zur Frage „über welche regelmäßigen Einkommensquellen verfügen Sie aktuell?“ zeigt sich, dass in Deutschland knapp 66 Prozent ihr Geld aus einem Angestellten-Verhältnis beziehen. Mit weitem Abstand folgen Einnahmen aus einer selbstständigen Tätigkeit (15 Prozent).

Umfrage Renteneintritt; n = 2.514 Bundesdeutsche ab 18 Jahren, Mehrfachantwort-Möglichkeit (Bild: LV 1871). Zum Vergrößern Bild klicken.

Arbeiten bis 60 ist okay

Bei der Frage nach dem gewünschten Renteneintrittsalter haben die Deutschen eine klare Präferenz: Knapp 58 Prozent würden gerne nur bis zum 60. Lebensjahr arbeiten oder wären zu diesem Zeitpunkt gerne in den Ruhestand gegangen. Über 17 Prozent gaben in der Befragung an, ihrer jeweiligen beruflichen Tätigkeit bis zum Erreichen des 70. Geburtstags nachgehen zu wollen.

Mit diesen Werten liegen die Deutschen in der Umfrage an der Spitze. Von der Rente vor dem 50. Geburtstag (neun Prozent) oder gar früher (mit 40 Jahren: 1,6 Prozent; mit 30 Jahren: 1,7 Prozent) träumen jedoch nur wenige.

Zum Vergleich: In Polen wünschen sich vergleichsweise viele Menschen (21 Prozent), mit 50 Jahren in den Ruhestand zu gehen, bei 40 Jahren sind es in den USA immerhin noch fünf Prozent. Beide Länder bilden jedoch auch beim Wunsch, lebenslang zu arbeiten, die Spitze (USA: sieben Prozent; Polen: sechs Prozent; Deutschland: drei Prozent).