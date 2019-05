Umfrage: Knapp 70 Prozent sehen Nachteile in der Rentenpolitik

9.5.2019

Die Bundesregierung glaubt, dass ihre aktuellen Rentenreformen für einen fairen Ausgleich unter den Generationen sorgen. Dabei verweist sie gerne darauf, dass bis 2025 Haltelinien beim Rentenniveau (mindestens 48 Prozent) und beim Beitrag (höchsten bei 20 Prozent) festgeschrieben worden sind (VersicherungsJournal 2.11.2018). Die wirtschaftsnahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH (INSM) überzeugt das nicht. Zum Beleg verweist sie auf eine beim Meinungsforschungs-Institut Civey in Auftrag gegebene Umfrage, an der sich 5.063 Personen beteiligt haben.

Danach glauben 69,6 Prozent der in den Altersgruppen ab 18 bis 65 plus Jahre befragten Personen, dass die aktuelle Rentenpolitik der Regierung eindeutig nachteilig oder eher nachteilig für zukünftige Generationen ausfällt. Nur 7,9 Prozent rechnen eher mit Vorteilen. Nach Altersgruppen aufgeschlüsselt halten die 18- bis 29-Jährigen die Rentenpolitik der Bundesregierung sogar zu 80,8 Prozent für sie nachteilig. Selbst in der Altersgruppe 65 plus, die etwa besonders von der Mütterente und der Rente mit 63 Jahren profitiert, glauben 57,8 Prozent, dass die zukünftigen Generationen benachteiligt werden.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: INSM / Civey)

INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr erklärte in Berlin: „Seit Jahren verteilt die Bundesregierung Rentengeschenke auf Kosten der Jüngeren.“ Nötig sei eine generationengerechte Rentenpolitik, die nicht auf den nächsten Wahltermin schielt, sondern sich an der langfristigen Stabilität des Systems orientiert. Langfristige Lösungen soll die von der Regierung eingesetzte Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ (VersicherungsJournal 9.7.2018) im Frühjahr kommenden Jahres vorschlagen. In die Kommission sind neben Mitgliedern der Regierungskoalition auch Vertreter der Wissenschaft und die Tarifpartner eingebunden.