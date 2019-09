Umfrage: Einzelzimmer besser als Chefarzt

27.9.2019

Was ist Patienten bei einem Aufenthalt im Krankenhaus am wichtigsten? 81 Prozent der Deutschen legt am meisten Wert auf die Unterbringung in einem Ein- oder Zweibettzimmer. Zusätzliche Leistungen wie mehr Auswahl bei der Verpflegung oder bei TV-Programmen sind für die Hälfte (50 Prozent) bei einem stationären Aufenthalt wichtig. Gut ein Drittel (36 Prozent) setzt die Behandlung durch den Chefarzt an die erste Stelle.

Das sind die Ergebnisse einer Umfrage der Forsa Politik- und Sozialforschung GmbH im Auftrag der Gothaer Krankenversicherung AG. Die Marktforscher befragten im August 1.006, nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte, gesetzlich Krankenversicherte im Alter von 18 bis 65 Jahren in deutschen Privathaushalten.

Auf die Frage: „Was würde Sie bei einem Krankenhausaufenthalt am meisten stören?“ antworteten 90 Prozent, dass sie die Behandlung durch zeitlich stark beanspruchte Ärzte beunruhigen würde. Lange Wartezeiten etwa auf Untersuchungen oder Arztgespräche würde 83 Prozent der Befragten nerven.

Bei Abschluss einer Krankenhaus-Zusatzversicherung locken die Teilnehmer „besonders attraktive Leistungen“ (45 Prozent), aber sie wollen nur einen geringen Beitrag (34 Prozent) zahlen. Den Nutzen einer solchen Absicherung sehen drei Viertel der Befragten. Nur 26 Prozent wollen keine Zusatzversicherung abschließen.