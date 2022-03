Ukrainekrieg: GDV-Hauptgeschäftsführer muss herbe Kritik auf Twitter einstecken

1.3.2022 – Der Hauptgeschäftsführer des Versichererverbandes hat den Bloggingdienst Twitter genutzt, um über die Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die Versicherungswirtschaft zu informieren – allerdings auf seinem privaten Account und nach Ansicht von Followern reichlich gefühllos. Bei einigen Nutzern kamen die Aussagen gar nicht gut an.

Eine Stellungnahme von Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), zum Krieg in der Ukraine (VersicherungsJournal 25.2.2022) hat zu einigen heftigen Reaktionen auf Twitter geführt.

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

In seinem privaten Account schrieb er am Tag des ersten Angriffs durch russische Truppen: „Der #Krieg in der #Ukraine hat für die deutschen Versicherer nur geringe direkte wirtschaftliche Auswirkungen, da sie kaum in der Ukraine und in Russland engagiert sind. Die Auswirkungen von Kriegen auf die internationalen Kapitalmärkte sind kurzfristig oft stark, aber selten langfristiger Natur.“

In einem zweiten Tweet sagte er: „Abzuwarten bleiben die Auswirkungen durch absehbare Wirtschafts- und insbesondere Finanzsektorsanktionen. Gesamtwirtschaftlich und damit auch indirekt auf die deutschen Versicherungen wirken erhöhte geopolitischen Unsicherheiten und höhere Energie- und Nahrungsmittelpreise belastend.“

Stellungnahme machte „fassungslos“

Ein Nutzer antwortete sarkastisch: „Das ist eine wirklich schöne Art, seine Betroffenheit zu einem unnötigen Krieg vor der Haustür und über die vielen Toten sowie die Ablehnung einer völkerrechtlichen Katastrophe zum Ausdruck zu bringen... Respekt!!!“

Dem stimmte ein weiterer Diskussionsteilnehmer zu. So eine Mitteilung hätte – wenn überhaupt – über den GDV-Account laufen müssen, mehr Fingerspitzengefühl sei zu erwarten gewesen.

„Beschämend unempathischer Tweet“ lautete ein weiterer Kommentar. „Glauben Sie ernsthaft, das interessiert jetzt jemanden? Es ist stillos!“, sagte ein anderer User. „Seit fast 25 Jahren arbeite ich in beziehungsweise für die deutsche Versicherungsindustrie. Diese Stellungnahme des Verbandes schockiert mich und macht mich fassungslos“, hieß es in einem weiteren Tweet.

WERBUNG

Korrektur auf der GDV-Homepage

Asmussen hat im Bloggingdienst auf die Kommentare nicht reagiert. Auf der Homepage des GDV werden seine Aussagen in dem Beitrag „Stand with Ukraine – und die Folgen des Kriegs für deutsche Versicherer“ wiederholt. Allerdings sind hier seinen Worten einige Bemerkungen vorangestellt.

„Die Invasion der russischen Armee in der Ukraine ist schockierend und stellt eine Zäsur für Europa dar. Ein Angriff auf Freiheit und Demokratie. Solidarität, Vertrauen und Zusammenhalt sind die wichtigsten Werte in Europa – die Risiken für die deutsche Versicherungsbranche halten sich dennoch in Grenzen“, heißt es dort.

Und weiter: „Die russische Armee hat das Nachbarland Ukraine angegriffen. Die Invasion bedeutet Krieg mitten in Europa, Leid für die Bevölkerung und zieht zahlreiche Sanktionen des Westens [mit] sich. Für die Versicherungsbranche gilt: We #standwithUkraine.“

Asmussen wird wie folgt zitiert: „Wir verurteilen diesen Angriffskrieg und unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine.“