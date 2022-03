Ukraine: Versicherungsbranche hilft mit Sachspenden und Geld

25.3.2022 – Die Bereitschaft, ankommende Kriegsflüchtlinge zu unterstützen, ist in der Versicherungswirtschaft groß. Kostenlose Absicherung für Helfer und Vertriebene bieten jetzt auch DEVK, Generali, Haftpflichtkasse und GEV. Mit Geldspenden wird unter anderem die Provinzial aushelfen. Kreative Lösungen für Unterbringung, Verpflegung und Arbeitsplätze offerieren Ideal und Kravag.

Die Versicherungsbranche spendet Geld für Aktionen, die geflüchteten Ukrainern zugutekommen. Mit Sachleistungen und Fonds für geflüchtete Familien, deren Kinder und Haustiere wollen die Gesellschaften den Menschen und ihren Helfern hierzulande unter die Arme greifen.

Diverse Gesellschaften hatten ihre Aktionen und Angebote für Kunden, die Ukrainer in ihrem Zuhause aufnehmen, schnell auf den Tisch gelegt (VersicherungsJournal 17.3.2022). Weitere Unternehmen ziehen jetzt nach.

DEVK: Deckungserweiterungen für diverse Sparten

Ab sofort gelten bei den DEVK Versicherungen in vielen Sparten Deckungserweiterungen, die Geflüchtete kostenlos in den Schutz der Gastfamilien mit einbeziehen. Wer privat eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus für Geflüchtete zur Verfügung stellt, muss nichts an der bestehenden Wohngebäudeversicherung ändern.

Das mitgenommene Hab und Gut von Flüchtlingen, die ab sofort zum Haushalt von DEVK-Kunden gehören, ist im Rahmen des bestehenden Hausratvertrags automatisch abgesichert, so das Unternehmen.

Besteht eine private Haftpflichtversicherung, werden die neuen Mitbewohner den im Haushalt lebenden Familienangehörigen gleichgestellt, egal, ob ein Single- oder Familientarif abgeschlossen wurde.

Rechtsschutz-Versicherte, die Flüchtlinge zu Hause aufnehmen, können für ihre neuen Mitbewohner auch die kostenlose telefonische Rechtsberatung der DEVK in Anspruch nehmen. Alle diese Deckungserweiterungen gelten zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2022.

Generali hilft mit Versicherungsschutz und Geldspenden

Auch die Generali Deutschland AG erweitert ihren Versicherungsschutz für Kunden, die Geflüchtete aufnehmen oder die sich ehrenamtlich engagieren. Im Rahmen der bestehenden Verträge gelten die aufgenommenen Personen als mitversicherte Haushaltsangehörige.

Der erweiterte Versicherungsschutz umfasst die Privathaftpflicht- sowie die Hausratversicherung. Er gilt für alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Das Angebot ist unabhängig von der Nationalität der aufgenommenen Personen. Weitere Informationen stellt der Versicherer hier zur Verfügung.

Zur finanziellen Unterstützung von Kriegsflüchtlingen hat der italienische Generali-Konzern einen Notfallfonds ins Leben gerufen und spendet an das United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) drei Millionen Euro.

Provinzial, Allianz und Talanx unterstützen Hilfsorganisationen finanziell

Der Provinzial-Konzern unterstützt Geflüchtete aus der Ukraine mit einer Spende von bis zu einer Million Euro. Die Hälfte davon werde sofort zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus verdoppelt der öffentliche Versicherer Spenden aus der Belegschaft sowie aus seinem Agenturvertrieb bis zu weiteren 500.000 Euro, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Das Geld soll an gemeinnützige und karitative Initiativen im Provinzial-Geschäftsgebiet gehen.

Die Allianz SE stellt 12,5 Millionen Euro für Hilfsaktionen bereit, die Talanx AG schnürt ein Paket in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro (3.3.2022).

Mit dem Hotelmanagement ist abgestimmt, dass bis auf Weiteres ein Kontingent von 15 Zimmern zur Verfügung steht und die Ideal die Kosten übernimmt. Rainer M. Jacobus, Vorstandschef der Ideal

Ideal trägt Kosten für Unterbringung von Geflüchteten in Berlin

Die Ideal Versicherungen haben Spenden von Mitarbeitenden und Geschäftsführung im Wert von 23.745 Euro (Stand: 23. März) eingesammelt. Der Betrag geht je zur Hälfte an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die SOS-Kinderdörfer weltweit, so die Gesellschaft in einer Pressemeldung.

Rainer M. Jacobus (Bild: Ideal)

Zusätzlich sorgen die Berliner für ein Dach über dem Kopf. „Wir stellen Flüchtenden ein Obdach und Verpflegung in dem zentral gelegenen Courtyard Hotel in Berlin-Mitte bereit. Mit dem Hotelmanagement ist abgestimmt, dass bis auf Weiteres ein Kontingent von 15 Zimmern zur Verfügung steht und die Ideal die Kosten übernimmt“, lässt sich Vorstandschef Rainer M. Jacobus dazu zitieren.

Ukraine-Flüchtlinge können sich auf der Internetplattform hospitality-helps.org über die aktuell verfügbaren Kapazitäten informieren und Zimmer buchen. Alle an der Aktion beteiligten Hotels sind auf der Plattform zusammengefasst und informieren dort in ukrainischer, englischer und russischer Sprache.

Haftpflichtkasse erweitert Absicherung

Kostenlose Absicherung bietet auch die Haftpflichtkasse VVaG für Kunden und ihre geflüchteten Gäste. Innerhalb der privaten Haftpflichtversicherung des Gastgebers ist die gesetzliche Haftpflicht der vorübergehend und kostenlos in den Familienverbund eingegliederten Personen mitversichert. Der Versicherungsschutz gilt in den Familien-, 60-Aktiv- sowie Selbstbehalt-Tarifvarianten.

Für die private Haftpflichtversicherung innerhalb der Betriebshaftpflicht-Versicherung gilt das Angebot der Haftpflichtkasse ebenfalls, so die Gesellschaft in einer Mitteilung.

Der Hausrat von Schutzsuchenden ist im Haushalt des Versicherungsnehmers bis zu 5.000 Euro pro Person versichert. Die Haftpflichtkasse stellt eine kostenlose Grunddeckung mit den Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Hagel zur Verfügung. Auf die Prüfung einer Unterversicherung verzichtet der Schaden- und Unfallversicherer aus Roßdorf.

Die Mitversicherung der Geflüchteten gelte ab Aufnahme der Schutzsuchenden im Haushalt des Versicherungsnehmers bis zunächst 31. Dezember. In der Hausratversicherung erhalten Kunden der Haftpflichtkasse nach Mitteilung eine Bestätigung des Versicherungsschutzes. In der privaten Haftpflicht sei das nicht erforderlich, so der Anbieter.

GEV: Schutz für Geflüchtete, ihre Hunde und die Gastfamilien

Die GEV Grundeigentümer-Versicherung VVaG erweitert den Versicherungsschutz zur Hausrat- und Privathaftpflicht, wenn Kunden Menschen aus der Ukraine bei sich unentgeltlich aufnehmen. Das Angebot gilt für die Hausratpolice und die private Haftpflichtversicherung.

Auch die mitgebrachten Hunde der Geflüchteten sind über den abgeschlossenen GEV-Hundehalterhaftpflicht-Einschluss mitversichert.

Die Deckungserweiterung gilt für alle Geflüchteten unabhängig ihrer Nationalität oder Herkunft und ist vorerst befristet bis zum Jahresende. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Aufnahme der schutzsuchenden Menschen im Haushalt der GEV-Versicherten.

Weitere Angebote der Assekuranz

Kostenlosen Versicherungsschutz für ihre Kunden in Hausrat und privater Haftpflicht bieten auch folgende Gesellschaften:

Als erste Gesellschaft hatten die Alte Leipziger Versicherungen für Helfer und Betroffene ein Angebot auf den Tisch gelegt (10.3.2022).

„Übrigens verzichten wir auf eine Vorab-Anmeldung der Flüchtlinge und benötigen keinerlei Anträge, sondern bestätigen den Versicherungsschutz (dreisprachig) unkompliziert, und so, wie es in einer solchen Situation sein sollte“, teilte die Gruppe auf Nachfrage mit.

Kravag stellt kostenlos Arbeitsplätze in Hamburg

Die Mehrheit der Versicherer, welche kostenlosen Versicherungsschutz für ihre Kunden bieten, die sich in der aktuellen Flüchtlingshilfe engagieren, schließen in der Tierhalterhaftpflicht auch mitgebrachte Hunde der Ukrainer mit ein.

Die Kravag Logistik Versicherungs-AG bietet Geflüchteten im „Coworking Space HK100“ im Hamburger Stadtteil Hammerbrook kostenlos fünf Arbeitsplätze und die notwendige Infrastruktur zur Nutzung an. Weitere Informationen für Interessierte stellt der ukrainische Hilfsstab auf Deutsch, Englisch und Ukrainisch hier zur Verfügung.