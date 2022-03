Ukraine-Krieg: Angebote der Versicherer für Kunden und Geflüchtete

17.3.2022 – Die Assekuranz spendet Geld für Aktionen, die Ukrainern zugutekommen, die jetzt in Deutschland ankommen. Mit Sachleistungen und Fonds für geflüchtete Familien, ihre Kinder und Haustiere wollen Andsafe, die Bayerische, Dela, Merkur, Münchener Verein, Nürnberger, Roland, und R+V helfen.

Drei Wochen dauert der Krieg durch russische Truppen auf dem Staatsgebiet der Ukraine bereits an. Die Folgen der Auseinandersetzungen mit Waffengewalt, des Flüchtlingsstroms Richtung Westen sowie der wirtschaftlichen Sanktionen sind für Europa und für Deutschland noch nicht absehbar.

Da der russische Markt seit 2014 aufgrund von Sanktionen stark isoliert sei, bewertete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) die Konsequenzen für die deutsche Versicherungswirtschaft als gering. Die Aussage machte der Verband einen Tag nach Ausbruch des Krieges (VersicherungsJournal 25.2.2022), was ihm viel Kritik einbrachte (1.3.2022).

Makler und Versicherer verlassen Russland

Versicherer und international aktive Industrieversicherungs-Makler ziehen sich jetzt nach und nach aus dem russischen Markt zurück: Dazu gehören die Allianz SE, die Zurich Insurance Group und die Swiss Re AG (Medienspiegel 15.3.2022).

Gleiches gilt für die Beratungshäuser Aon plc, Marsh & McLennan Companies (Medienspiegel 11.3.2022) und Willis Towers Watson (WTW).

Nach der Umkehr der Bundesregierung in der Sicherheitspolitik und der Ankündigung 100 Milliarden Euro in die Aufrüstung der Bundeswehr zu investieren, warf der Versicherungsmonitor die Frage auf: „Was ist eigentlich mit Investitionen in Rüstungsbetriebe? Sind sie künftig ESG-konform?“

R+V spendet Geld, Andsafe Versicherungsschutz

Neben diesen eher philosophischen Fragen angesichts der humanitären Katastrophe gibt es von der Assekuranz auch konkrete finanzielle Hilfe. Die R+V Versicherungen und ihre Beschäftigten haben bis Montag dieser Woche nach eigenen Angaben 800.000 Euro für die Opfer des Ukraine-Kriegs gespendet. Die Aktion laufe weiter, teilte das Unternehmen mit.

Die Allianz SE stellt 12,5 Millionen Euro für Hilfsaktionen bereit, die Talanx AG schnürt ein Paket in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro (3.3.2022).

Die Versicherungsbranche will Flüchtlinge und ihre Helfer hierzulande auch mit Angeboten zur Risikominimierung unterstützen. Der Direktversicherer des Provinzial-Konzerns, die Andsafe AG, greift Kunden unter die Arme, die Geflüchtete zuhause aufnehmen. Das Unternehmen erweitert Privathaftpflicht- und die Tierhalterhaftpflicht-Policen ohne Mehrprämie.

Der Versicherungsschutz beginnt jeweils mit der Aufnahme der Geflüchteten und endet, wenn die Wohngemeinschaft nicht mehr besteht. Mitversichert sind auch Ansprüche der Gastfamilie oder des Versicherungsnehmers gegen die Beherbergten aus Sachschäden. Hierbei gelte eine Selbstbeteiligung von 250 Euro je Schadenfall.

Rundum-Schutz der Nürnberger

Peter Meier (Bild: Nürnberger)

Einen kostenlosen Schutz bieten auch die Nürnberger Versicherungen. Geflüchtete Erwachsene und ihre Kinder sind beitragsfrei in der Privathaftpflicht-Versicherung der Gastgeber mitversichert, auch im Single-Tarif. Ebenso seien Schäden durch die mitgebrachten Hunde eingeschlossen.

Sollten während des Aufenthalts die Ukrainer Sachschäden am Eigentum des Kunden der Nürnberger verursachen, sind diese bis zu einem Betrag von 7.500 Euro gedeckt, teilt der Versicherer mit. Bargeld der Geflüchteten ist insgesamt bis maximal 500 Euro versichert. Bei der Internetversicherung greife der Schutz auch für die Geräte, die die Schützlinge mitgebracht haben.

„Und überlässt unser Kfz-Kunde das Fahrzeug seinem Gast zur Nutzung, besteht trotzdem uneingeschränkter Versicherungsschutz. Hierfür muss der Nutzerkreis nicht erweitert werden. Das bietet wir kostenfrei“, lässt sich Peter Meier, Schaden-Vorstand der Nürnberger, zitieren

Einzige Voraussetzung für den erweiterten Versicherungsschutz bei den aufgeführten Produkten sei, dass die Geflüchteten unentgeltlich im Haushalt des Kunden aufgenommen würden.

Münchener Verein: Angebot für Haftpflicht und Hausrat

Über die bestehenden Verträge der Kunden der Münchener Verein Versicherungen sind die Schutzsuchenden aus der Ukraine beitragsfrei in der Privathaftpflicht- und Hausratversicherung mitversichert. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen die Ukraine im Rahmen einer Spendenaktion.

Geflüchtete, deren Kinder und weitere Familienangehörige sind in der Privathaftpflicht sowie der Hausrat beitragsfrei bis 5.000 Euro mitversichert. Hab und Gut der Ukrainer sind ebenfalls bis 5.000 Euro abgesichert. Bei bestehender Hundehaftpflicht oder Privathaftpflicht-Deckung können auf Antrag auch die Haustiere von Geflüchteten eingeschlossen werden. Das Angebot gilt bis zum 31. Dezember.

Als erste Gesellschaft hatten die Alte Leipziger Versicherungen für Helfer und Betroffene ein Angebot auf den Tisch gelegt (10.3.2022).

Bündnis für finanzielle Hilfe und Sachspenden

Martin Gräfer (Bild: die Bayerische)

Für einen gemeinsamen Hilfsfonds und ein Sofort-Maßnahmenprogramm haben sich die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G., die österreichische Merkur Versicherung AG und die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland zusammengeschlossen.

Die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG unterstützt das Bündnis mit Sacheinlagen wie einer telefonischen Rechtsberatung für Betroffene. Einen entsprechenden Kontakt können die Berater der Bayerischen herstellen.

Der Hilfsfonds in Höhe von 120.000 Euro (Stand: 14. März) unterstützt durch Spenden an Hilfsorganisationen, aber auch durch Sacheinlagen. So organisierte ein Team freiwilliger Mitarbeiter der Bayerischen beispielsweise Hotelkapazitäten in München und Berlin und konnte so 18 vor dem Krieg geflohene Menschen und ihren Tieren ein Dach über dem Kopf verschaffen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich uns so viele Partner schnell und unbürokratisch angeschlossen haben. Gemeinsam können wir einfach viel mehr erreichen“, lässt sich Martin Gräfer, Vorstand bei der Bayerischen, zu der gemeinsamen Aktion zitieren.

Weitere Aktionen und Schutz für Ehrenamtliche

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH schickte gemeinsam mit ihrem Tochterunternehmen, der Lets GmbH, einen Reisebus in Richtung ungarisch-ukrainischer Grenze. Der Bus war mit Hilfsgütern beladen und sollte Familien von ukrainischen Mitarbeitern nach München holen (3.3.2022). Der Maklerpool wollte auch Wohnraum für die Flüchtlinge in der Landeshauptstadt zur Verfügung stellen.

Menschen, die sich hierzulande für Geflüchtete einsetzen und sich ehrenamtlich engagieren, stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das erklärten die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen (8.3.2022). Informationen zur Absicherung im Ehrenamt stellt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hier zur Verfügung.