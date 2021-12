Überraschende wenige Krankenkassen erhöhen den Zusatzbeitrag

17.12.2021 – Von rund zwei Dritteln der etwa 100 Krankenkassen war bis Redaktionsschluss am 16. Dezember bekannt, wie hoch der Zusatzbeitrag im kommenden Jahr ausfällt. Fünf der circa fünf Dutzend Körperschaften haben um bis zu 0,70 Prozentpunkte erhöht. Sechs Akteure haben um bis zu 0,30 Prozentpunkte gesenkt. Mit 15,0 Prozent Gesamtbeitragssatz (also 0,4 Prozent Zusatzbeitrag) ist die BKK Pfaff am günstigsten. Am höchsten ist der Satz bei der BKK24. Dort liegt der Zusatzbeitrag bei 2,5 Prozent (gesamt: 17,1 Prozent).

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2022 auf unverändert 1,3 Prozent festgesetzt (VersicherungsJournal 21.10.2021).

Bisher nur sieben Veränderungen

Diesem Beispiel sind auf Kassenebene zum jetzigen Zeitpunkt fünf von sechs Körperschaften gefolgt. Lediglich elf der 64 Krankenkassen, deren Zusatzbeiträge für 2022 schon bekannt sind, nehmen eine Veränderung vor. Dies geht aus kombinierten Daten des Branchen-Informationsportals Krankenkassen.net (ein Projekt von Franke-media.net) sowie des Vergleichsportals Check24 hervor.

Sechs Akteure senken demnach ihren Zusatzbeitrag. Zu dieser Gruppe gehören neben der BKK Herkules, der BKK Gildemeister Seidensticker und der BKK EVM (jeweils minus 0,30 Prozentpunkte) auch die Bertelsmann BKK (minus 0,25), die Continentale BKK (minus 0,15) sowie die Energie-BKK (minus 0,08).

Eine Erhöhung nehmen andererseits die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse (plus 0,20), die BKK PWC (plus 0,22), die BKK Exklusiv (plus 0,30), Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse (plus 0,4) und die BKK Würth (plus 0,70) vor.

Letztgenannte Kasse hatte im laufenden Jahr mit 0,2 Prozent den niedrigsten Zusatzbeitrag erhoben und war mit einem Gesamtbeitrag von 14,8 Prozent der günstigste Vertreter seiner Zunft (11.1.2021).

Die Kassen mit den höchsten und niedrigsten Beitragssätzen

Die Spitzenposition in der Rangliste der günstigsten Krankenkassen nimmt nun die BKK der G. M. Pfaff AG ein mit 15,00 Prozent Beitragssatz ein (Zusatzbeitrag: 0,40 Prozent). Dahinter folgen mit bis zu 15,44 Prozent die BKK Voralb Heller Index Leuze, die BKK Faber-Castell & Partner, die Krones BKK und die BKK Firmus.

Den höchsten Gesamtbeitrags (17,1 Prozent) müssen nach jetzigem Stand die Mitglieder der BKK24 zahlen. Die Körperschaft hatte wegen einer finanziellen Schieflage (Medienspiegel 3.8.2021, 30.8.2021, Medienspiegel 2.9.2021) den Zusatzbeitrag auf 2,5 Prozent erhöht. Sie war damit zu einer der teuersten Kassen geworden. Eine Senkung soll für das erste Halbjahr 2022 angedacht sein (Medienspiegel 7.11.2021).

16 weitere Krankenkassen haben beim Gesamtbeitragssatz eine 16 vor dem Komma. Jeweils 16,20 Prozent sind es bei der Viactiv Krankenkasse, der Knappschaft-Bahn-See, der BKK Verkehrsbau Union (BKK VBU) und der BKK MTU.