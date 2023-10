Über diese Versicherer ärgern sich Kunden am häufigsten

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

4.10.2023 – Wer am besten bei Produktqualität sowie Antrags- und Schadenbearbeitung in der Fotovoltaik- oder Elektronikversicherung ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. In einem Segment gab es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze. (Bild: Wichert) Wer am besten bei Produktqualität sowie Antrags- und Schadenbearbeitung in der Fotovoltaik- oder Elektronikversicherung ist, wollte die Genossenschaft von ihren Partnerbetrieben wissen. In einem Segment gab es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze. (Bild: Wichert) mehr ...

13.10.2020 – Wer in diesem Segment am besten in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung ist, hat die Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben erhoben. Besonders deutlich verbessert oder verschlechtert haben sich Axa, Basler und Gothaer. (Bild: Wichert) Wer in diesem Segment am besten in Sachen Produktqualität, Antrags- sowie Schadenbearbeitung ist, hat die Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben erhoben. Besonders deutlich verbessert oder verschlechtert haben sich Axa, Basler und Gothaer. (Bild: Wichert) mehr ...

10.7.2023 – In dem Segment geht der Großteil des Geschäfts an nur vier Gesellschaften. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete dabei auch in Sachen Qualität an erster Stelle. Dahinter gab es im Vergleich zur letzten Umfrage zahlreiche Positionsveränderungen. (Bild: Wichert) In dem Segment geht der Großteil des Geschäfts an nur vier Gesellschaften. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete dabei auch in Sachen Qualität an erster Stelle. Dahinter gab es im Vergleich zur letzten Umfrage zahlreiche Positionsveränderungen. (Bild: Wichert) mehr ...

29.6.2023 – Zum siebten Mal in Folge bewertet Servicevalue die Unternehmen und legt den Fokus dabei auf 27 branchenspezifische Leistungsmerkmale. In diesem Jahr erhält ein Versicherer mehr die Spitzenwertung als noch im Vorjahr. (Bild: Pixabay, CC0) Zum siebten Mal in Folge bewertet Servicevalue die Unternehmen und legt den Fokus dabei auf 27 branchenspezifische Leistungsmerkmale. In diesem Jahr erhält ein Versicherer mehr die Spitzenwertung als noch im Vorjahr. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...