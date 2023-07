Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt flachen (fast überall) ab

27.7.2023 – Der „Interhyp-Immobilienpreis-Index“ für das zweite Quartal 2023 belegt, dass der Markt zurück ins Gleichgewicht findet. Die Immobilienpreise legten im Vergleich zum ersten Quartal lediglich um 0,1 Prozent zu. Die Entwicklung ist jedoch regional sehr unterschiedlich. So verzeichnete München ein Minus von 1,8 Prozent, Leipzig dagegen ein Plus von 1,3 Prozent.

Erst Preisrallye, dann explodierende Bauzinsen – die Immobilienwirtschaft wurde zuletzt heftig durcheinandergewirbelt. Doch nun scheint sich der Markt vielerorts zu stabilisieren. Dies zeigt zumindest die Auswertung des „Interhyp-Immobilienpreis-Index“ für das zweite Quartal 2023 der Interhyp AG.

Durchschnittliche Kaufpreise haben leicht nachgegeben

„Trotz wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen haben sich Angebot und Nachfrage im zweiten Quartal 2023 weiter aufeinander zubewegt. Die durchschnittlichen Kaufpreise haben gegenüber dem Vorquartal nochmals leicht nachgegeben. Verkäuferinnen und Verkäufer passen ihre Erwartungen an die neue Realität an“, berichtet Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Gruppe. Der Traum vom Wohneigentum sei nicht vorbei, der Weg dahin habe sich nur verändert.

Der Index stellt einen gewichteten Warenkorb aller Immobilienkäufe dar, die über den Vermittler für private Baufinanzierungen realisiert wurden. Der Warenkorb wurde nach eigenen Angaben zudem für verschiedene Zeitpunkte berechnet, so dass Aussagen über Entwicklungen zu bestimmten Terminen möglich sind.

Preisrückgang verlangsamt sich

Laut der aktuellen Auswertung betrug der durchschnittliche Preis für eine finanzierte Immobilie zum Bau oder Kauf inklusive Nebenkosten im zweiten Quartal 2023 rund 457.000 Euro. Damit ist der durchschnittliche Preis um knapp 80.000 Euro oder minus 14,6 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 gesunken, als der Durchschnittspreis bei 535.000 Euro lag.

Die Dynamik beim Preisrückgang hat sich im ersten Halbjahr verlangsamt. Im Gesamtjahr 2022 sind der Auswertung zufolge die Durchschnittspreise um 7,5 Prozent gesunken, im ersten Halbjahr 2023 nur noch um 3,2 Prozent.

Grundlegender Stabilisierungstrend

Mittlerweile haben sich die Immobilienpreise insgesamt stabilisiert. Im Vergleich zum ersten Quartal legten sie im zweiten Quartal lediglich um 0,1 Prozent zu.

Die Entwicklung ist jedoch regional sehr unterschiedlich. So wurden in Berlin (minus 0,2 Prozent), Köln (minus 0,4 Prozent), Frankfurt (minus 0,7 Prozent) und Stuttgart (minus 0,7 Prozent) leichte Rückgänge festgestellt. Etwas größere Einbußen mussten Immobilienverkäufer in München (minus 1,8 Prozent) hinnehmen. In Leipzig dagegen wurde ein Zuwachs von plus 1,3 Prozent registriert.

Durchschnittlicher Darlehenszins bei 3,95 Prozent

Bei Bestandsimmobilien (Baujahr vor 1990) haben die Preise im zweiten Quartal zwar um 8,3 Prozent nachgegeben. Zuvor wurde jedoch ein kleines Plus von 0,5 Prozent ermittelt. Hier gelte es für Interessenten, zu verhandeln und dabei anstehende Sanierungen zu berücksichtigen, heißt es. Neubauten nach 2010 legten das zweite Quartal in Folge leicht zu (plus 0,2 Prozent).

Der durchschnittliche Zins für Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung lag im ersten Quartal bei 3,82 Prozent, im zweiten Quartal bei 3,95 Prozent und im Vorjahresquartal bei 2,43 Prozent. Die durchschnittliche Zinsbindung betrug von Januar bis März und von April bis Juni jeweils 13,6 Jahre. Auch der durchschnittliche Tilgungssatz war in beiden Quartalen mit 2,4 Prozent identisch.