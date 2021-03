Tür brachte Rentnerin zu Fall – wer haftet für den Unfall?

4.3.2021 – Wer durch eine automatische Tür eines Bahnhofs zu Schaden kommt, weil diese ihren Schließvorgang fortsetzt, obwohl sich eine Person im unmittelbaren Gefahrenbereich befindet, hat einen Anspruch auf Schadenersatz und Schmerzensgeld. Das hat das Landgericht Oldenburg mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 23. Februar 2021 entschieden (4 O 2137/20).

Der Entscheidung lag der Fall einer 81-Jährigen zugrunde, die beim Schließen einer Automatiktür im Eingangsbereich eines Bahnhofs von der Tür getroffen und zu Fall gebracht worden war. Dabei zog sie sich einen Oberschenkelhalsbruch zu.

Sie behauptete, dass der Betreiber des Bahnhofs seine Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt habe. Denn die Tür habe ihren Schließvorgang fortgesetzt, obwohl sie sich in deren unmittelbaren Bereich befand. Die Tür habe sich außerdem mit einer derartig hohen Kraft und Geschwindigkeit geschlossen, dass sie zumindest für ältere Menschen eine echte Gefahr dargestellt habe.

Klage auf Schadenersatz und Schmerzensgeld war erfolgreich

Die Rentnerin verklagte den Betreiber des Bahnhofs daher auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes. Mit Erfolg. Das Oldenburger Landgericht gab der Klage weitgehend statt.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme war der Sturz darauf zurückzuführen, weil der Bewegungsmelder die in einem sehr spitzen Winkel auf die Tür zulaufende Klägerin nicht erfasst hatte.

In einem hoch frequentierten Bereich eines Bahnhofs müsse jedoch damit gerechnet werden, dass eine Tür von allen möglichen Seiten und Winkeln mit unterschiedlichen Geschwindigkeit durchschritten werde. „Dass die Tür trotzdem schloss, obwohl sich eine Person zwischen den Türflügeln befand, habe eine Gefahrenlage geschaffen, die ohne weiteres durch die Beklagte hätte verhindert werden können“, so das Gericht.

Geschädigte muss sich ein Mitverschulden anrechnen lassen

Für den Bewegungsmelder war es unmöglich, Personen wie die in einem spitzen Winkel auf die Tür zulaufende Frau zu erfassen. Für diesen Fall habe der Betreiber des Bahnhofs den Eingangsbereich so gestalten müssen, dass ein Zulaufen auf die Tür aus einem spitzen Winkel nicht möglich war.

Im Übrigen dürfe eine Automatiktür nicht so kraftvoll schließen, dass sie Personen zu Fall bringen könne.

Die Klage der Frau war jedoch nicht in vollem Umfang erfolgreich. Die Richter rechneten ihr ein Mitverschulden in Höhe von 30 Prozent an. Nach deren Überzeugung hätte sie nämlich bei ausreichender Aufmerksamkeit beim Durchschreiten der Automatiktür wahrnehmen müssen, dass diese sich bereits im Schließvorgang befand.