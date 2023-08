Trotz Zinsanstieg: Anleger setzen verstärkt auf Aktienfonds

18.8.2023 – Der Fondsbranche flossen im ersten Halbjahr 2023 netto 38 Milliarden Euro zu. Das ist das schlechteste Ergebnis seit 2019. Der Absatz von Publikumsfonds stieg von 8,3 auf 10,9 Milliarden Euro. Aktienfonds lösten den letztjährigen Absatzsieger Mischfonds mit Neuanlagen in Höhe von 9,4 Milliarden Euro ab. Geldmarktfonds sind mit 3,0 Milliarden Euro die zweitstärkste Gruppe. Rentenfonds verzeichneten Zuflüsse von 2,9 Milliarden Euro, wovon 2,7 Milliarden Euro in Fonds mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen entfielen. Verlierer sind Mischfonds, bei denen Fondsanteile im Wert von knapp 4,3 Milliarden Euro zurückgegeben wurden. Von den insgesamt 1,3 Billionen Euro, die in offenen Publikumsfonds angelegt sind, werden fast 0,6 Billionen Euro in Aktienfonds verwaltet.

Die Halbjahresbilanz 2023 des Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V. (BVI) unterscheidet sich deutlich von denen der Vorjahre. Mit Zuflüssen von netto knapp 38 Milliarden Euro wurde beim Absatz ein Fünf-Jahres-Tief erreicht. Privatanleger favorisierten andere Fondsgruppen: So landeten Mischfonds, die Absatzsieger des letzten Jahres, jetzt auf dem letzten Platz.

Institutionelle Anleger halten sich zurück

Der Fondsbranche flossen im ersten Halbjahr 2023 netto 38 Milliarden Euro zu. Das ist das schlechteste Ergebnis seit 2019. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 111 Milliarden Euro, 2022 immerhin noch 51 Milliarden Euro.

Während sich der Absatz von Publikumsfonds gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 8,3 auf 10,9 Milliarden Euro erhöhte, hielten sich institutionelle Anleger mit Neuanlagen in Spezialfonds zurück. Diesen Fonds flossen von Anfang Januar bis Ende Juni nur 18,5 Milliarden Euro zu.

(Bild: BVI)

Bei geschlossenen Fonds, die insbesondere auch Versicherungs-Unternehmen und Altersvorsorge-Einrichtungen als Vehikel nutzen, ging der Nettoabsatz von fast vier Milliarden Euro auf rund 1,3 Milliarden Euro zurück – ein Fünf-Jahres-Tief.

Beim verwalteten Vermögen sind Spezialfonds mit 2.015 Milliarden Euro weiterhin die größte Gruppe. Es folgen offene Publikumsfonds mit 1.334 Milliarden Euro.

Aktienfonds sind die beliebteste Fondsgruppe

Die Absatzliste der offenen Publikumsfonds führen erstmals wieder Aktienfonds an. Ihnen flossen im ersten Halbjahr 9,4 Milliarden Euro zu. Davon entfallen 5,3 Milliarden Euro auf aktiv gemanagte Fonds und 4,1 Milliarden Euro auf ETFs. Geldmarktfonds sind mit 3,0 Milliarden Euro die zweitstärkste Gruppe. In den Vorjahren waren hier stets Mittel abgeflossen und sie rangierten jeweils auf dem letzten Platz.

(Bild: BVI)

Rentenfonds verzeichneten in diesem Jahr Zuflüsse von 2,9 Milliarden Euro, wovon 2,7 Milliarden Euro in Fonds mit Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen entfielen. Im ersten Halbjahr 2022 hatten Anleger noch Fondsanteile von über 6,6 Milliarden Euro zurückgegeben.

Größter Verlierer sind Mischfonds. Sie tauschten den Platz des Absatzsiegers im Vorjahreszeitraum mit dem letzten Platz. Netto büßten sie knapp 4,3 Milliarden Euro ein. Weniger attraktiv fanden Anleger auch Sachwertefonds, also insbesondere Immobilienfonds. Nach 3,4 Milliarden Euro flossen ihnen von Anfang Januar bis Ende Juni 2023 netto 1,2 Milliarden Euro zu.

Beim Bestand bauen Aktienfonds Vorsprung aus

Von den insgesamt 1,3 Billionen Euro, die in offenen Publikumsfonds angelegt sind, werden fast 0,6 (Vorjahres-Stichtag: 0,54) Billionen Euro in Aktienfonds verwaltet. Mischfonds verloren durch Abflüsse und Wertverluste rund 30 Milliarden Euro. Der Bestand beläuft sich auf 0,338 Billionen Euro. Rentenfonds bilden mit fast unveränderten 0,194 Billionen Euro die drittgrößte Fondsgruppe.

Gleichfalls nahezu unverändert mit 0,133 Billionen Euro liegen offene Publikums-Sachwertefonds auf Platz vier. Inklusive geschlossener Sachwertefonds und offener Sachwerte-Spezialfonds werden in Immobilienfonds insgesamt 309 Milliarden Euro verwaltet.

Eine Auswertung der offenen Immobilienfonds zeigt, dass Spezial- und Publikumsfonds den Anteil von Wohnen und Lagerhallen in den letzten fünf Jahren erhöht haben. Wohnimmobilien machen bei Spezialfonds nun 16 statt elf Prozent und bei Publikumsfonds vier statt ein Prozent der Netto-Sollmieterträge aus. Reduziert hat sich vor allem der Anteil von Handel und Gastronomie.