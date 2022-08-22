Trotz Überholen im Überholverbot: Linksabbieger trägt Alleinschuld

13.8.2025 – Eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Schleswig verdeutlicht, dass Linksabbieger auch bei Strecken mit Überholverbot nicht auf den Schulterblick verzichten dürfen. Nach dem Urteil darf ein Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn trotz Überholverbot überholen. Kommt es dabei zu einem Unfall, haftet der Linksabbieger allein, da er seine Sorgfaltspflicht verletzt hat und dadurch die Betriebsgefahr des Sonderfahrzeugs unberücksichtigt bleibt.

Während eine Frau mit einem Transporter auf einer Straße mit Überholverbot nach links zu einer Tankstelle abbog, stieß sie mit einem hinter ihr herannahenden Fahrzeug der Rettungshundestaffel zusammen, als dieser gerade zum Überholen ansetzte.

Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs war nach eigenen Angaben mit angeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn zu einer Bombenentschärfung unterwegs.

Überholen im Überholverbot …

Der Halter des Transporters forderte für den Unfallschaden an seinem Fahrzeug Schadensersatz sowie den Ersatz vorgerichtlicher Anwaltskosten. Er behauptete, die Fahrerin seines Transporters habe geblinkt. Zudem sei das Einsatzfahrzeug weder sichtbar noch hörbar gewesen, aber mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und hätte verbotswidrig überholt.

Der Fahrer des Einsatzwagens hielt dem entgegen, dass er berechtigt im Einsatz unterwegs gewesen sei. Zudem habe die Fahrerin des Transporters nicht geblinkt.

Nachdem der Kfz-Haftpflichtversicherer des Einsatzfahrzeugs eine Schadensleistung abgelehnt hatte, reichte der Halter des Transporters eine Klage gegen den Fahrer, den Halter und den Kfz-Versicherer des Einsatzfahrzeugs ein.

… ist für Rettungswagen im Einsatz erlaubt

Das Landgericht (LG) Itzehoe wies die Klage ab. Es sah den sogenannten Anscheinsbeweis gegen die Linksabbiegerin als nicht entkräftet an. Wer abbiegt, muss nach § 9 Absatz 5 StVO so vorsichtig fahren, dass eine Gefährdung anderer ausgeschlossen ist.

Der Kläger konnte jedoch nicht beweisen, dass die Fahrerin seines Transporters, wie in § 9 Absatz 1 StVO vorgeschrieben, rechtzeitig geblinkt und den erforderlichen doppelten Kontrollblick nach hinten ordnungsgemäß durchgeführt hatte.

Zwar bestand am Unfallort ein Überholverbot, dieses gilt nach Ausführungen des LG aber nicht für Fahrzeuge im Einsatz mit Sonderrechten gemäß § 35 Absatz 5a StVO. Demnach sind nämlich Fahrzeuge des Rettungsdienstes von den Vorschriften der StVO befreit, „wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden“.

Keine erkennbare Missachtung der Sicherheitspflichten

Das Fahrzeug der Rettungshundestaffel habe sich aufgrund eines entsprechenden Einsatzbefehles zu einer Bombenentschärfung befunden – mit ausdrücklich genehmigten Sonderrechten und höchster Eilbedürftigkeit. Auch ein Geschwindigkeitsverstoß oder eine erkennbare Missachtung der Sicherheitspflichten seien dem Fahrer des Einsatzfahrzeugs nicht nachweisbar gewesen.

Mit dieser Entscheidung war der Halter des Transporters nicht einverstanden und legte Berufung ein. Er wandte unter anderem ein, dass der Fahrer des Einsatzfahrzeugs den Unfall hätte vermeiden können, wenn er auf die rechte Fahrspur zurückgefahren oder zumindest auf der linken Spur geblieben wäre. Auch ein angemessenes Bremsen hätte seiner Ansicht nach den Unfall verhindert.

Gebotene Sorgfalt beim Abbiegen verletzt

Mit Beschluss (7 U 98/24) vom 6. Juni 2025 stellte das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig klar, dass die Berufung des Klägers „offensichtlich unbegründet“ ist. Das OLG teilte die Einschätzung des LG, wonach der Kläger nicht belegen kann, dass die Fahrerin des Transporters die gebotene Sorgfalt gemäß § 9 StVO beim Linksabbiegen beachtet habe.

Laut OLG sei es unter anderem nicht nachvollziehbar, wie die Fahrerin das von hinten – zumindest mit Blaulicht – kommende Einsatzfahrzeug hätte übersehen können, wenn sie wirklich ordnungsgemäß Rückschau gehalten hätte.

Auch die Behauptung des Klägers, der Fahrer des Einsatzfahrzeugs hätte durch Bremsen oder Spurwechsel die Kollision vermeiden können, überzeugte das Gericht nicht. Angesichts des zeitlichen Ablaufs sei es möglich, dass der Abbiegevorgang erst begann, als das Einsatzfahrzeug bereits neben oder sehr nah am Transporter war.

Sonderrechte bei Blaulichteinsätzen

Das Einsatzfahrzeug war auch nach Auffassung des OLG aufgrund des Einsatzbefehls rechtmäßig mit Sonderrechten unterwegs. Im Urteil wird zudem betont, dass es unerheblich ist, ob das Einsatzfahrzeug als Katastrophenschutzfahrzeug (§ 35 Absatz 1 StVO) oder als Rettungsdienstfahrzeug (§ 35 Absatz 5a StVO) unterwegs war.

In beiden Fällen darf ein Einsatzfahrzeug ein Überholverbot ignorieren, wenn es mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn unterwegs ist, weil „höchste Eile“ gemäß § 38 Absatz 1 StVO geboten war, um zum Beispiel Menschenleben zu retten oder bedeutende Sachwerte zu erhalten.

Sorgfaltspflichtverletzung wiegt schwerer als Betriebsgefahr

Nach § 17 StVG sind bei Unfällen zwischen zwei Kraftfahrzeugen die wechselseitigen Verursachungs- und Verschuldensbeiträge gegeneinander abzuwägen. Das OLG vertrat im verhandelten Fall die Auffassung, dass zwar beide Fahrzeuge eine erhöhte Betriebsgefahr aufwiesen: der Transporter wegen eingeschränkter Sicht nach hinten, das Einsatzfahrzeug wegen des Überholvorgangs.

Bei der Haftungsabwägung trat die Betriebsgefahr des Einsatzfahrzeugs jedoch vollständig zurück, weil das Verschulden der Transporterfahrerin besonders schwer wog. Zum einen habe sie ihre Pflicht gemäß § 9 Absatz 5 StVO verletzt, beim Abbiegen eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen.

Zum anderen kommt laut OLG ein weiterer Verkehrsverstoß hinzu: Die Fahrerin des Transporters hat entgegen § 38 Absatz 1 StVO dem Einsatzfahrzeug nicht „sofort freie Bahn“ geschaffen. Auf welche Weise eine freie Bahn zu gewähren ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Wichtig dabei ist, dass das Einsatzfahrzeug auf keinen Fall behindert werden darf. Im Zweifel hätte die Fahrerin mit dem Transporter einfach stehen bleiben müssen, so die Ausführung des Gerichts.

Diese Pflichtverletzungen der Fahrerin des Transporters wiegen laut OLG so schwer, dass die Betriebsgefahr des Einsatzfahrzeugs vollständig zurücktritt. Der Kläger erhält weder Reparaturkosten noch Anwaltskosten ersetzt. Die Beklagten müssen keinen Schadensersatz leisten und keine Anwaltskosten des Klägers tragen.