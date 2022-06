Trotz Pandemie fast 100.000 neue Millionäre in Deutschland

15.6.2022

Die Zahl der Millionäre ist hierzulande im vergangenen Jahr trotz Coronakrise um 6,4 Prozent oder 97.900 auf insgesamt 1.633.000 Personen gestiegen. Dies zeigt der „World Wealth Report (WWR) 2022“ der Unternehmensberatung Capgemini. Zum Vergleich: 2020 war die Gruppe der Reichen um knapp 70.000 Individuen (plus 4,7 Prozent) angewachsen (VersicherungsJournal 30.6.2021).

Der Bericht weist die Vermögenswerte in US-Dollar aus. Aktuell entsprechen eine Million US-Dollar umgerechnet rund 960.000 Euro. Betrachtet wurde das investierbare Vermögen mit Ausnahme von Hauptwohnsitz, Sammlerstücken sowie Verbrauchs- und Gebrauchsgütern. Dieses stieg laut dem Report im Jahr 2021 um 7,4 (Vorjahr: 6,8) Prozent.

Weltweit ist die Gruppe der „High Net Worth Individuals“ (HNWI) um 7,8 (6,3) Prozent größer geworden, ihr Kapital wuchs um acht (7,6) Prozent. Besonders die „Ultra-HNWI“ mit einem investierbaren Vermögen von mehr als 30 Millionen US-Dollar vermehrten sich (plus 9,6 Prozent) bei einem Vermögenszuwachs von 8,1 Prozent.

Die meisten „High Net Worth Individuals“ kamen 2021 aus den USA, Japan, Deutschland und China. In diesen vier Ländern konzentrierten sich 63,6 Prozent aller Dollar-Millionäre weltweit (plus 0,7 Prozent). In punkto Zuwachs fiel die Asien-Pazifik-Region nach zehn Jahren erstmals hinter Spitzenreiter Nordamerika und Europa auf den dritten Rang.