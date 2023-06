Trendwende: Stimmung zur Altersvorsorge hellt sich deutlich auf

21.6.2023

„Das Vertrauen der Bürger in ihre Altersvorsorge nimmt wieder zu, nachdem es, wohl wegen der geopolitischen Verwerfungen, in der letzten Erhebung im Herbst 2022 seinen bisherigen Tiefstand erreicht hatte. Das zeigt der Deutsche Altersvorsorge-Index“, schreibt das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva) in einer Pressemitteilung.

Die halbjährlich ermittelte Kennziffer basiert auf einer nach eigenen Angaben repräsentativen Befragung von jeweils rund 2.000 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Der Index kann Werte zwischen minus 100 und plus 100 annehmen und misst das Meinungsklima zur Altersvorsorge in Deutschland. Die Erhebungen werden von der Insa-Consulere GmbH durchgeführt.

Der Wert war im Herbst zum vierten Mal in Folge gefallen und lag schließlich bei minus 5,4 (VersicherungsJournal 21.10.2022). Jetzt kletterte er auf 1,2 und ist damit zurück im positiven Bereich. Er gliedert sich in zwei Teilindizes. Während die aktuelle Lage mit minus 3,3 weiter skeptisch bewertet wird, sorgen die künftigen Erwartungen mit plus 5,8 für die Trendwende beim Gesamtindex.

Der aufkeimende Renten-Optimismus sei vor allem jung, männlich und westlich, wird berichtet. Insgesamt gehen jedoch 53 Prozent der Befragten (Herbst 2022: 61 Prozent) weiterhin von einer Verschlechterung des Versorgungsniveaus der gesetzlichen Rente in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren aus. Viele planen, die private Altersvorsorge in den nächsten drei Jahren entweder auf dem aktuellen Niveau zu halten (51,8 Prozent) oder sogar mehr zu tun (40,3 Prozent).