Tourist verweigert Flug mit neuer Airline und klagt auf Schadenersatz

20.4.2023 – Ein Pauschalreisender, der am Flughafen erfährt, dass er entgegen dem Reisevertrag mit einem Jet einer anderen Fluggesellschaft befördert werden soll, hat bei einem Rücktritt vom Vertrag keinen Anspruch auf Erstattung des Reisepreises. Das hat das Amtsgericht Hannover mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 2. März 2023 (540 C 8858/22) entschieden.

Ein Mann hatte bei einem Reiseveranstalter eine einwöchige Pauschalreise nach Griechenland gebucht. Reisebeginn sollte der 3. Juni 2022 sein. Der Reisevertrag sah unter anderem eine Beförderung mit seiner bevorzugten Fluggesellschaft vor.

Daraus wurde jedoch nichts. Denn nach dem Check-In am Flughafen erfuhr der Reisende, dass er mit der Maschine einer anderen Airline befördert werden sollte. Da er die im Jahr 2020 gegründete Gesellschaft nicht kannte, hatte er Bedenken bezüglich der Flugsicherheit und des Services. Er brach die Reise daher ab und erklärte den Rücktritt vom Reisevertrag.

Soll der Reiseveranstalter Schadenersatz zahlen?

Von dem Reiseveranstalter forderte er anschließend die Erstattung des Reisepreises in Höhe von knapp 4.000 Euro sowie die Zahlung von Schadenersatz. Das begründete er damit, dass ihm die Beförderung mit der anderen Gesellschaft nicht zuzumuten gewesen sei. Zudem sei ihm angesichts der kurzfristig bekannt gegebenen Änderung eine Überprüfung unmöglich gewesen.

Gegenstand des Reisevertrages sei eine Beförderung mit der von ihm ausgesuchten Fluglinie gewesen.

Diese Argumente überzeugten das Hannoveraner Amtsgericht nicht. Es hielt die Forderung des verhinderten Reisenden für unbegründet und wies die Klage zurück.

Kein erheblicher Mangel vom Gericht festgestellt

Nach der Beweisaufnahme zeigte sich das Gerichtüberzeugt, dass zum Zwecke einer pünktlichen Beförderung des Klägers ein kurzfristiger Wechsel der Fluggesellschaft erforderlich war. Die habe den von dem Urlauber verschmähten Flug auch pünktlich und beanstandungslos durchgeführt.

Der Mann hätte nur dann vom Reisevertrag zurücktreten können, wenn die Pauschalreise durch einen erheblichen Mangel beeinträchtigt worden wäre. Davon könne bei einem kurzfristigen Wechsel der Fluggesellschaft nicht ausgegangen werden.

Der Reisevertrage habe sich in erster Linie auf die Unterbringung in einem griechischen Hotel einschließlich „All-inclusive-Leistungen“ bezogen. Die Beförderung mit einem Flugzeug hätte daher eine vergleichsweise geringe Bedeutung gehabt.

Die Sorge, dass eine Beförderung mit einer anderen als von ihm gebuchten Fluggesellschaft riskanter sei und ihm weniger Komfort hätte bieten können, sei abstrakter Natur gewesen. Einen Beweis dafür habe der Kläger nicht erbringen können.