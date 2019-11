Totalschaden nach Werkstattaufenthalt

21.11.2019 – Weist eine Werkstatt einen Fahrzeughalter nach einer Reparatur nicht darauf hin, dass weiterer Reparaturbedarf besteht, so kann sie für einen kurz darauf eingetretenen Motorschaden zur Verantwortung gezogen werden. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 17. Oktober 2019 entschieden (I-21 U 43/18).

Der Entscheidung lag die Klage eines Fahrzeughalters zugrunde, an dessen Auto in der Werkstatt des Beklagten umfangreiche Arbeiten am Motor durchgeführt worden sind. Dabei wurden unter anderem alle hydraulischen Ventilspielausgleichs-Elemente sowie ein Spanner für die Steuerkette des Motors erneuert.

Gerissene Steuerkette

Die Steuerkette selbst wurde nicht in Augenschein genommen. Wäre das geschehen, hätte der Mechatroniker festgestellt, dass die Kette stark gelängt und daher austauschbedürftig war.

Diese Nachlässigkeit sollte sich rächen. Denn wenige hundert Kilometer nach der Reparatur riss die Kette. Der Motor erlitt einen Totalschaden und musste ausgetauscht werden.

Der Fahrzeughalter hielt die Werkstatt für den Vorfall verantwortlich. Er verklagte sie daher auf Zahlung von Schadenersatz. Mit Erfolg: Das Düsseldorfer Oberlandesgericht gab der Klage statt.

Prüf- und Hinweispflichten

Nach Meinung der Richter wäre die Werkstatt im Rahmen der Reparatur dazu verpflichtet gewesen, den Zustand der Steuerkette zu überprüfen und dem Kläger einen Austausch zu empfehlen. Denn Kfz-Werkstätten hätten nicht nur auf Unzulänglichkeiten an jenen Teilen eines Fahrzeugs zu achten, mit denen sie sich bei der durchgeführten Reparatur unmittelbar befassen. Sie müssten auch jene Teile im Blick haben, die zu dem Reparaturbereich gehörten.

In dem entschiedenen Fall sei unter anderem ein Kettenspanner erneuert worden. Die Werkstatt habe folglich gegen ihre Prüf- und Hinweispflichten verstoßen, weil sie in diesem Zusammenhang nicht auch die Kette selbst in Augenschein genommen und den Kläger auf die Notwendigkeit eines Austauschs hingewiesen hatte. Danach hätte deren Mangel nicht mehr ohne Weiteres entdeckt und behoben werden können.

Kosten für Austauschmotor

Der Kfz-Betrieb sei daher dazu verpflichtet, dem Kläger die Kosten für den Erwerb und Einbau eines Austauschmotors zu erstatten. Davon abzuziehen seien allerdings die Kosten, die dem Fahrzeughalter ohnehin durch den Austausch der maroden Steuerkette entstanden wären.

Diese Kosten waren in dem entschiedenen Fall fast gleich hoch, so dass eine Aufrechnung zu erfolgen hat. Dies hat zum Ergebnis, dass die Werkstatt lediglich eine Nutzungsausfall-Entschädigung sowie die Aufwendungen des Kunden für die Beauftragung eines Kfz-Sachverständigen zahlen muss.