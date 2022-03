Tödlicher Unfall am Bahnübergang

10.3.2022 – Auch wenn ein Fußgänger durch eigene Unachtsamkeit an einem Bahnübergang einen Unfall erleidet, kann die für den Übergang zuständige Bahngesellschaft je nach Einzelfall ein Mitverschulden treffen. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 23. Februar 2022 entschieden (2-01 S 168/17).

Der Entscheidung lag der Fall einer 16-Jährigen zugrunde, die im Jahr 2015 auf dem Weg zur Schule an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden war.

Der Übergang befand sich in einem Wohngebiet. Er war so konzipiert, dass er ausschließlich von Fußgängern genutzt werden konnte. Gesichert war er mit einem sogenannten „Drängelgitter“ in Form einer Umlaufsperre.

Licht- oder akustische Warnsignale waren nicht vorhanden. Es war auch nicht üblich, dass die Zugführer vor dem Herannahen der Bahn warnten.

Streit um anteilige Erstattung von Sterbegeld

Die für den Fall zuständige Berufsgenossenschaft zahlte den Angehörigen der Schülerin ein Sterbegeld. Obwohl feststand, dass der Unfall Folge der Unachtsamkeit der Verstorbenen war, forderte der gesetzliche Träger von der Bahnbetreiberin, ihm 40 Prozent seiner Aufwendungen zu erstatten.

Die Berufsgenossenschaft begründete dies damit, dass der Unfall hätte verhindert werden können, wenn der Bahnübergang ordnungsgemäß gesichert worden wäre. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen.

Unzureichende Sicherung des Bahnübergangs

Dieser Argumentation schlossen sich die Richter des Frankfurter Landgerichts an. Sie hielten die Forderung dem Grunde nach für berechtigt. Das Gericht gestand dem gesetzlichen Unfallversicherer aber ebenso wie das in erster Instanz mit dem Fall befasste Frankfurter Amtsgericht nur die Erstattung eines Drittels seiner Aufwendungen zu.

Nach der Befragung mehrerer Sachverständiger waren die Richter überzeugt, dass die Betriebsgefahr des Zuges, der der Schülerin zum Verhängnis geworden war, wegen der Beschaffenheit des Bahnübergangs maßgeblich erhöht war. Das rechtfertige trotz des erheblichen Eigenverschuldens des Unfallopfers eine Mithaftung der Bahnbetreiberin.

Zwar hätten Fußgänger herannahende Züge wahrnehmen können. Das aber erst, wenn sie bereits durch die Umlaufsperre hindurchgegangen seien und sich unmittelbar vor den Gleisen befanden.

Als sehr gefährlich eingestuft

Die Sicht sei im Übrigen durch Hecken sowie ein Warnschild eingeschränkt gewesen. Auch der Abstand der Umlaufsperre bis zur Gleismitte habe mit 2,60 Metern nicht den Vorschriften zur Sicherung von Bahnübergängen entsprochen. Denn danach hätte der Mindestabstand drei Meter betragen müssen.

Die fehlenden 40 Zentimeter seien auch nicht als unerheblich einzustufen. Denn sie entsprächen bei einem mäßigen Lauftempo einem im Zweifelsfall entscheidenden Schritt.

Berücksichtigt werden müsse auch, dass sich der Übergang in einem Wohngebiet befindet und regelmäßig von Schulkindern genutzt wird. Bei einer Gesamtschau dieser Faktoren müsse der Bahnübergang in seiner Gestaltung am Tag des tödlichen Unfalls als sehr gefährlich eingestuft werden. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.