Teure Zugverspätung

28.5.2018 – Verpasst ein Reisender einen Flug, weil der Zug, der ihn zum Flughafen bringen soll, verspätet ist, hat er nur dann einen Anspruch auf Schadenersatz, wenn er der Empfehlung des Reiseveranstalters bezüglich der Zugauswahl beachtet hat. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 20. Februar 2018 hervor (32 C 1966/17).

WERBUNG

Geklagt hatte ein Ehepaar, das bei einem Reiseveranstalter einen Flug vom Flughaften Köln / Bonn nach Phuket gebucht hatte. Zum Reisepaket gehörte ein kostenloses Zugticket (Rail & Fly), das die Kläger für ihre Fahrt von Würzburg nach Bonn nutzten.

Der Zug war jedoch um mehr als 100 Minuten verspätet. Die Kläger kamen daher erst am Check-in-Schalter des Flughafens an, als das Einchecken für ihren Flug bereits beendet war. Sie buchten daher für den nächsten Tag einen Ersatzflug und verbrachten die Nacht in einem Hotel in der Nähe des Flughafens.

Erhebliche Verspätung

Die ihnen dadurch entstandenen Mehrkosten machten die Kläger gegenüber dem Reiseveranstalter geltend. Denn dieser müsse sich die Zugverspätung wegen des Reisevertrages, der mit ihm abgeschlossen worden war, anrechnen lassen.

Dieser Argumentation schloss sich das Frankfurter Amtsgericht zwar grundsätzlich an. Es wies die Schadenersatzklage gleichwohl als unbegründet zurück.

Erhebliches Mitverschulden

Nach Ansicht des Gerichts waren die Kläger dazu verpflichtet gewesen, einen Zug zu wählen, mit dem der Flughafen zumindest nach dem regulären Fahrplan mindestens drei Stunden vor Abflug zu erreichen gewesen wäre. Darauf seien sie von dem Reiseveranstalter beim Übersenden der Reiseunterlagen auch ausdrücklich hingewiesen worden.

Diese Empfehlung hatten die Kläger nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme jedoch ignoriert und stattdessen einen späteren Zug gewählt. Nach Meinung des Gerichts haben sie den Schaden daher in so erheblichem Maße mitverursacht, dass Schadenersatzansprüche ausgeschlossen sind. Denn sie hätten bei der Wahl des Zuges denkbare Verspätungen einkalkulieren müssen.

Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.