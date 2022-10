Telematik in der Kfz-Versicherung: Ungenutzte Chance?

11.10.2022 – Das Nutzen von Fahrdaten, um besonders jüngeren Fahrern eine Rückmeldung zum Verhalten im Straßenverkehr zu geben und vorausschauende Leistungen mit Beitragsersparnissen zu belohnen – die Idee hinter der Telematik. Die DEVK sieht bei Nachwuchsfahrern sowohl Nachfrage als auch Potenzial.

Telematik basiert auf Information durch Telekommunikation. Die Idee dahinter: Wer seinen Pkw vorsichtig und defensiv im Straßenverkehr bewegt, spart am Ende des Jahres beim Versicherungsbeitrag. Alles, was dafür nötig ist, ist ein im Auto installierter Telematik-Sensor, beispielsweise im Handschuhfach, oder ein Smartphone mit entsprechender App und Bluetooth-Verbindung zum Pkw, um die Fahrdaten zu lesen.

Bisher wenig Resonanz bei den Versicherungsnehmern

Laut dem Beratungshaus Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH nutzen rund 750.000 Personen in Deutschland Telematik-Tarife – der E+S Rückversicherung AG zufolge sogar beinahe eine Million (VersicherungsJournal 18.5.2022). Bei nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts gut 48,5 Millionen angemeldeten Pkw ist das also eine vergleichsweise geringe Anzahl.

Die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, die nach eigenen Angaben rund 45.000 Telematik-Tarife bedient, sieht aber besonders bei den jungen Fahrern Potenzial. Eine eigene Datenanalyse habe ergeben, dass die Nachfrage nach Telematik bei den 17- bis 24-Jährigen am höchsten sei, teilte das Unternehmen in einer Meldung mit.

Telematik besonders für junge Fahrer attraktiv

Dass die per App oder Box ausgelesenen Fahrdaten und die darauf bewerteten Prämieneinsparungen besonders für Fahranfänger geeignet sind, sieht auch der ADAC e.V. so. Junge Fahrer starten mit einer niedrigen Schadenfreiheitsklasse (SF), also hohen Beiträgen, da sie wenig Routine und damit eine höhere Unfallgefahr haben.

Wer sich als junger Fahrer mit einer schlechten Schadenfreiheitsklasse für die Telematik entscheide, könne unabhängig von dieser also Geld sparen, so das Argument der Versicherer. Anbieter wie die Allianz Direct Versicherungs-AG, die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG oder die DEVK sprechen von Einsparungen bis zu 30 Prozent.

Vorausschauende und damit umweltschonende Fahrweise gefördert

Neben dem Belohnungssystem in Form einer Beitragseinsparung wirke sich die Telematik auch positiv auf die fahrerische Selbstreflexion aus, so der ADAC. Zudem werde durch das Feedback der Daten eine vorausschauende und damit umweltschonende Fahrweise gefördert.

Auch für die ersten Fahrversuche mit dem Familienwagen kann auf Telematik gesetzt werden. Eltern hätten damit ein Tool zur Einschätzung der Fahrweise ihrer Sprösslinge zur Hand, so die DEVK. Mittels der „ausgewerteten Score-Wert“ seien die Erziehungsberechtigten in der Lage zu schauen, wie der Nachwuchs sich im Straßenverkehr mache.

Moderne Autos erleichtern Zugriff auf Fahrdaten

Beim Thema Telematik befinden sich die Kfz-Versicherer nicht nur im Konkurrenzkampf untereinander, sondern auch mit Autoherstellern. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Tesla Germany GmbH. Das Unternehmen will im deutschen Kfz-Versicherungsmarkt mit der Tesla Insurance Limited (Germany Branch) Fuß fassen. Dabei spekuliert Tesla mit dem durch ihre Automobile gewonnenen Datenschatz (21.4.2021).

Dank der Modernisierung neuer (E-) Wagen werden nämlich viele Daten bereits erfasst. Tesla macht es vor und betreibt in den USA erfolgreich eine Telematik-Versicherung (22.2.2022). Der E-Auto-Hersteller sieht Einsparpotenzial von 30 bis 60 Prozent der Versicherungskosten. Die Huk-Coburg hatte damals dazu verlauten lassen, dass sie sich eine Kooperation mit Tesla vorstellen könne.