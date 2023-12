Swiss Re Institute: Schwere Gewitter treiben die Kosten auf Rekordhoch

8.12.2023

Die Schäden aus Naturkatastrophen brechen auch 2023 wieder Rekorde. Davon geht das Swiss Re Institute (SRI) aus. Die Einrichtung rechnet damit, dass sich eine Vielzahl von Ereignissen von geringem bis mittlerem Ausmaß aufaddieren zu versicherten Schäden in Höhe von mehr als 100 Milliarden US-Dollar (rund 92,7 Milliarden Euro). Die (Rück-) Versicherungswirtschaft wird davon rund 40 Prozent tragen.

Mit Schäden in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar (5,6 Milliarden Euro) war das Erdbeben in der Türkei und in Syrien die teuerste Naturkatastrophe in diesem Jahr. Getrieben wurde die Entwicklung aber vor allem durch schwere Gewitter, wird in einer Pressemitteilung berichtet. Diese führten zu versicherten Schäden in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar (55,6 Milliarden Euro) – ein neues Allzeithoch.

„Der kumulative Effekt häufiger Schadenereignisse von geringem Ausmaß hat zusammen mit steigenden Immobilienwerten und Reparaturkosten große Auswirkungen auf die längerfristige Profitabilität eines Versicherers. Die hohe Frequenz schwerer Gewitter im Jahr 2023 hat die Ertragskraft der Erstversicherungs-Branche auf die Probe gestellt“, wird Jérôme Jean Haegeli, Group Chief Economist zitiert.

Die Schäden durch schwere Gewitter sind den Angaben zufolge in den vergangenen 30 Jahren stetig um sieben Prozent pro Jahr gestiegen. Die Schadensumme lag 2023 um knapp 90 Prozent über dem bisherigen Fünfjahresdurchschnitt (32 Milliarden US-Dollar oder 29,7 Milliarden Euro). In Europa war 2023 Italien am stärksten betroffen. Schwere Gewitter verursachten hier Schäden in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar (3,1 Milliarden Euro).