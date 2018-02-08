Swiss Re gibt Leitlinien zur Bewertung von Langlebigkeitsmedikamenten heraus

12.8.2025

Unter Anhängern des Gesundheitstrends Longevity gewinnen zwei Standardmedikamente zunehmend an Bedeutung. Metformin ist ein Diabetesmedikament, das Schäden an der DNA verlangsamen kann. Rapamycin, ein Mittel aus der Krebs- und Transplantationsmedizin, regt die Autophagie, also die Selbstreinigung der Zelle, an. Auf diesen Trend weist die Swiss Re Group hin.

Da die langfristigen Auswirkungen beider Medikamente – positiv wie negativ – wissenschaftlich (noch) nicht hinreichend belegt sind, hat die Rückversicherungsgesellschaft ihren „Life Guide“ überarbeitet. Neue Leitlinien sollen Underwritern Unterstützung bei der Entscheidungsfindung bieten, wie Lebensversicherungsanträge von Personen zu bewerten sind, die solche Medikamente nehmen.

Daneben wurde der Ratgeber auch um einen verbesserten Rechner für chronische Nierenerkrankungen und Prostatakrebsrisiken aktualisiert. Außerdem enthält er nun erweiterte Werkzeuge zur medizinischen Risikoabschätzung.

Der „Life Guide“ von Swiss Re werde von rund 800 Versicherungsunternehmen in mehr als 100 Ländern genutzt, heißt es bei den Schweizern. Damit werden eigenen Angaben zufolge jährlich mehr als 23 Millionen Anfragen zur Risikobewertung unterstützt, „um eine konsistente, evidenzbasierte Entscheidungsfindung in einem sich wandelnden Gesundheitsumfeld zu ermöglichen“.