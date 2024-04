Sturzflutgefahr: GDV überarbeitet Risikomodelle

2.4.2024

In der Elementarschadenversicherung deuten sich weitere Prämienerhöhungen an. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat am Dienstagmorgen bekannt gegeben, dass er großflächig die Sturzflutgefahr modellieren wird. Eine Anpassung habe es bereits 2023 in vier Test-Regionen gegeben – „erfolgreich“, heißt es.

Die Modellierung umfasse etwa ein Drittel aller Adressen in Deutschland. Davon seien jedoch nicht alle besonders stark durch Sturzfluten gefährdet, wird berichtet. „Wir konzentrieren uns auf die relevanten Gebiete. Das sind die Mittel- und Hochgebirge“, sagt Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des GDV.

Die neuen Informationen sollen dann im kommenden Jahr in das Geoinformationssystem Zürs Geo eingepflegt werden. Die Versicherer nutzen dieses System unter anderem für die Prämienkalkulation von Elementarschadenversicherungen.

Insbesondere die Juli-Flut 2021 habe gezeigt, dass die bisherigen Hochwassersimulationen Sturzfluten nicht genau genug abbildeten, begründet der Verband die Überarbeitung der Risikomodelle. Damit bereite man sich auf häufigere Extremwetterereignisse vor. Mit dem Klimawandel nehme die Intensität von Starkregenereignissen zu.