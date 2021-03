Sturz vom Pony: Wer für die Folgen haftet

5.3.2021 – Ein Kind war während einer Reitstunde vom Pferd gefallen. Es hat in der Regel einen Anspruch auf Schadenersatz sowie Schmerzensgeld gegenüber dem Anbieter des Unterrichts. Das hat das Oberlandesgericht Oldenburg mit Beschluss vom 30. November 2020 entschieden (2 U 142/20).

Ein achtjähriges Mädchen hatte zusammen mit zwei anderen Kindern in einer Reithalle an einer Pony-Reitstunde teilgenommen. Das ihr zugewiesene Pferd wurde dabei von einer Angestellten des Betriebes an einer Longe geführt.

Bei dem Unterricht kamen sowohl die Achtjährige als auch das Pony zu Fall. Durch den Vorfall erlitt das Kind einen Bein- und einen Schlüsselbeinbruch. Beide Verletzungen mussten operiert werden.

Das Mädchen war in der Folgezeit für sechs Wochen auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen. Sie verklagte den Anbieter der Übungsstunden daher auf Schadenersatz sowie Schmerzensgeld.

Verwirklichung einer typischen Tiergefahr

Mit Erfolg. Das Oldenburger Oberlandesgericht schloss sich dem Urteil der Vorinstanz an. Dieses hatte der Verletzten ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 Euro zugesprochen.

Nach Ansicht der Richter hat sich bei dem Unfall eine typische Tiergefahr verwirklicht. Das gelte selbst dann, wenn das Kind die Kommandos der Angestellten der Reithalle möglicherweise nicht richtig umgesetzt haben sollte.

Zu berücksichtigen seien nämlich das Alter der Betroffenen sowie ihre mangelnde Reiterfahrung. Im Übrigen sei bei Reitstunden mit Kindern besondere Vorsicht geboten. Die sei offenkundig vernachlässigt worden.

Den Einwand des Anbieters des Reitunterrichts, dass das Pony stets ruhig gewesen sei, ließen die Richter nicht gelten. Denn er habe das Tier nachweislich erst ein halbes Jahr vor dem folgenreichen Zwischenfall erworben. Er habe außerdem zugeben müssen, dass er nicht getestet hatte, ob das Pferd kindliche Reitfehler toleriere. Die Entscheidung ist mittlerweile rechtskräftig.