Sturz über raufende Hunde

6.2.2020 – Wer beim Ausführen seiner Hunde verletzt wird, weil ein anderer, unkontrolliert herumlaufender Hund ein Getümmel der Tiere ausgelöst hat, hat in der Regel einen Anspruch auf die Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld. Das hat der 12. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Koblenz mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 9. Dezember 2019 entschieden (12 U 249/18) und damit ein Urteil der Vorinstanz kassiert.

Die Klägerin hatte ihre beiden angeleinten Jack-Russell-Terrier ausgeführt, als sie das Grundstück des Beklagten passierte. Hieraus lief plötzlich dessen unangeleinter Hund hinunter und verwickelte die beiden Terrier in ein Getümmel. Dabei kam die Klägerin, die ihre Hunde weiter an der Leine festhielt, zu Fall.

Hundehalter für Verletzung verantwortlich?

Für die Verletzungen, die sie bei dem Sturz erlitten hatte, machte die Frau den Halter des frei laufenden Tieres verantwortlich. Ihrer Meinung nach hätte dieser besser auf seinen Vierbeiner aufpassen und verhindern müssen, dass er unkontrolliert das Grundstück verlassen konnte.

Der Beschuldigte wehrte sich gegen den Vorwurf mit dem Argument, dass sich die Klägerin ihre Verletzungen selbst zuzuschreiben habe. Denn zu ihrem Sturz sei es offenkundig nur deswegen gekommen, weil sie sich in den Leinen ihrer Hunde verheddert habe.

Allgemeines Lebensrisiko verwirklicht

Weil man sich nicht einigen konnte, landete der Fall vor dem Koblenzer Landgericht. Das wies die Klage der Verletzten in erster Instanz ab. Nach Ansicht des Gerichts war die Klägerin den Nachweis dafür schuldig geblieben, dass ihr Sturz auf das Verhalten des Hundes des Beklagten zurückzuführen ist. Es könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich bei dem Vorfall lediglich das allgemeine Lebensrisiko verwirklicht habe.

Dieser Argumentation wollten sich die in Berufung mit dem Fall befassten Richter des Oberlandesgerichts Koblenz nicht anschließen. Sie gaben der Klage der Hundehalterin zumindest teilweise statt.

Tiergefahr hat sich realisiert

Nach Meinung des Berufungsgerichts spielt es keine Rolle, dass nicht zu klären war, weshalb die Klägerin letztlich in dem Getümmel der Hunde hingefallen war. Entscheidend sei vielmehr, dass der Hund des Beklagten unbestritten dessen Auslöser gewesen sei.

„Damit aber hat sich die von diesem ausgehende sogenannte Tiergefahr, das heißt die in dem unberechenbaren, instinktgesteuerten Verhalten des Tieres liegende Gefahr, in dem Sturz realisiert“, so das Gericht.

Das unkontrollierte Umherlaufen von Hunden als Reaktion auf das Zusammentreffen mit anderen Hunden stelle eine in vorgenanntem Sinne typische tierische Verhaltensweise dar. Ein Hundehalter hafte daher, wenn infolge eines so ausgelösten Getümmels ein Schaden entstehe.

Mitverschulden von einem Drittel

Eine Tiergefahr sei allerdings auch von den Terriern der Klägerin ausgegangen. Diese sei mitursächlich für deren Sturz gewesen.

Bei der Berechnung ihres Schadens müsse sich die Klägerin daher ein Mitverschulden von einem Drittel anrechnen lassen. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.