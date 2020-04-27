Sturz auf glattem Bürgersteig: BGH-Urteil erleichtert Schadensersatz

12.9.2025 – Wenn Personen auf einem nicht gestreuten Fußweg bei Glatteis stürzen und sich verletzen, dürfen Gerichte ihnen keine zu hohen Anforderungen auferlegen, um eine allgemeine Gefahrenlage und die Verletzung der Verkehrssicherungspflicht nachzuweisen. Das hat der Bundesgerichtshof bestätigt und damit die Hürden für eine Schadensersatzklage gesenkt.

Eine damals 80-jährige Frau war am 8. Februar 2021 nachmittags mit einem Begleiter in einer hessischen Stadt unterwegs. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt stürzte sie auf einem vereisten, spiegelglatten Bürgersteig und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Sie verklagte daraufhin den Eigentümer des Grundstücks, vor dem sich der Bürgersteig befand, auf Schadensersatz, weil er seine Räum- und Streupflicht verletzt habe. Sie führte dazu aus, an der Sturzstelle habe sich eine derart dicke, nicht durch Schnee bedeckte Eisschicht gebildet, dass nach Einschätzung ihres Begleiters seit Tagen nicht mehr geräumt oder gestreut worden sei.

Die Eisglätte habe sie vor ihrem Sturz zwar noch bemerkt und unverzüglich die Straßenseite wechseln wollen, weil der gegenüberliegende Bürgersteig gestreut gewesen sei. In diesem Moment sei sie jedoch bereits gestürzt. Ihr Begleiter, der vor Gericht als Zeuge auftrat, sei ebenfalls hingefallen, aber unverletzt geblieben.

Vorinstanzen weisen Klage ab

Nachdem das Landgericht die Klage nach einer mündlichen Verhandlung abgewiesen hatte, wies auch das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am 29. August 2024 (11 U 76/23) die Berufung der Klägerin zurück.

Zur Begründung führte das OLG aus, die Klägerin habe bis zum Schluss vor dem Landgericht nicht schlüssig darlegen können, woraus sich ihr Schadensersatzanspruch ergebe. Eine Verletzung der Räum- und Streupflicht resultiere demnach nicht allein daraus, dass die Temperatur am Tag des Sturzes bei null Grad gelegen habe.

Räumpflicht nur bei allgemeiner Gefahrenlage

Eine Räumpflicht für Grundstückseigner bestehe demnach nicht, wenn sich Glätte nur an einzelnen und besonderen Stellen bilde. Eine winterliche Räum- und Streupflicht setze vielmehr eine allgemeine Gefahrenlage voraus – und damit auch das Vorhandensein einer allgemeinen Glätte, wie das OLG hervorhob. Dabei berief es sich auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 14. Februar 2017 (VI ZR 254/16).

Nach den allgemeinen Grundsätzen der Beweislastverteilung müsse der Verletzte alle Umstände beweisen, aus denen sich eine Streupflicht ergebe und eine schuldhafte Verletzung dieser Pflicht hergeleitet werden könne. Das Gericht wies ausdrücklich auch den Antrag der Klägerin zurück, ein meteorologisches Fachgutachten für den Unfalltag einzuholen.

Unabhängig davon liege ein Mitverschulden der Klägerin vor, das eine Haftung des Grundstückseigentümers ausschließe. Wer sich sehenden Auges der Gefahr eines nicht oder schlecht gestreuten Gehweges aussetze, obwohl eine weniger gefährliche Alternative zur Verfügung stehe, sei für die Folgen eines Sturzes allein verantwortlich.

Nichtzulassungsbeschwerde vor BGH hat Erfolg

Gegen diese Entscheidung legte die verunfallte Frau Nichtzulassungsbeschwerde ein – mit Erfolg. Der Bundesgerichtshof stellte mit Beschluss vom 1. Juli 2025 (VI ZR 357/24) fest, dass das OLG den Anspruch der Klägerin auf die Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt habe.

Gemäß § 544 Absatz 9 ZPO hob der BGH das Urteil der Vorinstanz auf und verwies den Fall zur erneuten Verhandlung an das Oberlandesgericht zurück.

Gericht darf Hürden für Anspruchsnachweis nicht zu hoch ansetzen

Zwar betonte auch das oberste Zivilgericht, dass die verletzte Person die Umstände darlegen und beweisen muss, aus denen sich zum Unfallzeitpunkt eine Streupflicht ergibt. Dazu gehört auch der Nachweis, dass allgemeine Glätte vorlag.

Dabei dürfe das Gericht die Anforderungen an die Substantiierung – die ausreichende und konkrete Darlegung der Tatsachen, aus denen sich der Anspruch ergibt – aber nicht überspannen, so hob der BGH zugleich hervor.

„Ein Sachvortrag zur Begründung eines Anspruchs ist dann schlüssig und erheblich, wenn die Partei Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet und erforderlich sind, das geltend gemachte Recht als in der Person der Partei entstanden erscheinen zu lassen“, führt der BGH aus. Die Angabe näherer Einzelheiten sei nicht erforderlich, soweit diese für die Rechtsfolgen nicht von Bedeutung sind.

Das Gericht müsse nur in die Lage versetzt werden, anhand des Vortrags zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch erfüllt sein könnten. Ist das der Fall, sei es Aufgabe des Gerichts, in die Beweisaufnahme einzutreten – also Zeugen zu hören, die Partei selbst zu befragen oder einem Sachverständigen die entscheidenden Fragen vorzulegen.

BGH erkannte mehrere Fehler der Vorinstanz

Im Urteil der Vorinstanz erkannte der BGH anhand dieser Grundsätze gleich mehrere fehlerhafte Entscheidungen:

Fehlerhafte Anwendung der Präklusionsvorschrift nach § 531 Absatz 2 ZPO: Grundsätzlich dürfen Sachvorträge, die eine Partei nicht rechtzeitig vor Gericht einbringt, später nicht mehr berücksichtigt werden. Die Klägerin hatte jedoch zum Nachweis einer allgemeinen Gefahrenlage vorgetragen, dass die Temperaturen am Unfalltag hessenweit unter dem Gefrierpunkt lagen und dies zu Unterrichtsausfällen und zum Stillstand des öffentlichen Nahverkehrs geführt habe. Das OLG wertete diese Angaben als verspätet und wollte sie nicht mehr berücksichtigen. Der Bundesgerichtshof stellte klar: Wenn solche Angaben den erstinstanzlichen Vortrag konkretisieren, erläutern oder ergänzen, müssen sie berücksichtigt werden.

Anders, als es das OLG in seinem Beschluss darstellte, habe sich die Frau nicht allein darauf beschränkt, die Außentemperaturen zum Nachweis einer allgemeinen Gefahrenlage anzuführen. Vielmehr habe sie im Antrag sogar angeboten, ein meteorologisches Gutachten einzuholen. Da zudem als Tatsache festgestellt wurde, dass der Gehweg spiegelglatt war und der gegenüberliegende Weg gestreut, reichte dies nach Ansicht des BGH aus, um eine allgemeine Glättebildung zu belegen. „Näherer Vortrag der Klägerin dazu, welche Parameter neben den Temperaturen um den Gefrierpunkt zu der behaupteten allgemeinen Glätte führten, war für die Schlüssigkeit der Klage nicht erforderlich“, betonte der BGH.

Zudem habe das OLG die Schuldfrage einseitig zulasten der Frau ausgelegt und die höchstrichterlich entwickelten Grundsätze zum haftungsausschließenden Mitverschulden verkannt. Bei Glätteunfällen setze grundsätzlich die Pflichtverletzung des Verantwortlichen die Unfallursache. Ein Mitverschulden des Geschädigten, das die Haftung des Streupflichtigen ganz ausschließt, liege nach gültiger Rechtsprechung nur vor, wenn sich der Geschädigte bewusst einer erheblichen und erkennbaren Gefahr aussetze und dabei ganz außergewöhnlich sorglos handele.

Wird aber bei Glatteis einem Unfallopfer vorgeworfen, es habe sich erkennbar einer Gefahr ausgesetzt, so müsse der Pflichtverletzer darlegen und beweisen, dass das Verhalten des Geschädigten die Hauptursache für den Unfall war. Erkennbare Glätte allein reiche im vorliegenden Fall nicht aus, um die Schuldfrage auf die verunglückte Frau abzuwälzen – zumal sie angab, die Glätte auf dem Gehsteig nicht rechtzeitig bemerkt zu haben.

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsauffassung muss das OLG Frankfurt den Sachverhalt nun weiter aufklären und neu entscheiden.