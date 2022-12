Studie: Welche Versicherer sich im Markt erfolgreich behaupten

15.12.2022 – Insgesamt geht’s der Versicherungswirtschaft gut, obwohl Pandemie und Naturkatastrophen Spuren hinterlassen haben. Allerdings unterscheiden sich die Ergebnisse nach Sparten. Eine Studie von Zeb analysiert Schaden-/ und Unfall, Leben und Kranken.

„Gerade in stürmischen Zeiten hilft ein nüchterner Blick auf die harten Zahlen. Und die sind gar nicht so schlecht. Pandemie und Unwetter haben zwar Kratzer hinterlassen, insgesamt sind die deutschen Versicherer aber gut aufgestellt“, heißt es in der vierten Auflage der „Versicherungsstudie 2022“.

Die Berater der Zeb.Rolfes.Schierenbeck.Associates GmbH (Zeb) wollten wissen, welche Erstversicherer im vergangenen Jahrzehnt am erfolgreichsten waren und den Markt schlagen konnten. Dazu haben sie die größten europäischen Versicherer mit einem Prämienvolumen von mehr als 50 Millionen Euro hinsichtlich Profitabilität, Solvenz und Wachstum analysiert.

Krankenversicherer waren erfolgreich

Die Ergebnisse der Studie nach Sparten: In der Schaden- und Unfallversicherung beobachten die Berater in den vergangenen Jahren ein „robustes Wachstum“. Die bis 2020 zu beobachtende Steigerung der Profitabilität setze sich 2021 aufgrund der Schadenbelastungen durch Extremwetter-Ereignisse nicht fort.

Als Beispiel kann hier das Sturmtief „Bernd“ dienen, dass die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Wohngebäudeversicherer versicherungstechnisch tief in der Verlustzone trieb (VersicherungsJournal 8.12.2022).

Gewinner sind dagegen die Krankenversicherer: Seit 2017 konnten sie die Beitragseinnahmen um über 15 Prozent steigern. „Auch im Hinblick auf die Profitabilität wirtschaften die privaten Krankenversicherer erfolgreich“, heißt es in der Studie.

In der Lebensversicherung gehen 2021 dagegen die Beitragseinnahmen um 1,4 Prozent zurück. Die Profitabilität stabilisiert sich 2021 wieder.

Gewinner in Schaden-/Unfall

Wer sind die Champions in der Schaden- und Unfallversicherung? „Während die Branchengrößen überwiegend nur auf durchschnittliche Werte kommen, schlagen vor allem kleinere Versicherer den Markt. […] Bei kleineren Versicherern reicht ein vergleichsweise geringes absolutes Wachstum aus, um deutlich schneller zu wachsen als der Markt“, schreiben die Berater von Zeb.

Das durchschnittliche Wachstum in dieser Sparte betrug in der vergangenen Dekade mindestens 3,5 Prozent im Jahr bei einer Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) unter 94,7 Prozent. Das übertrafen die Spitzenreiter deutlich. Als ein Beispiel nennen die Autoren der Studie die Wertgarantie AG, die vor allem auf Fahrrad- und Geräteversicherungen setzt.

Des Weiteren punkten laut Zeb die Stuttgarter Versicherungen und die VHV Versicherungen. Die Stuttgarter habe vor allem mit ihren Unfall-Tarifen in einem stagnierenden Umfeld jedes Jahr zugelegt.

Die VHV punktete dagegen durch ihre klare Digitalstrategie. Die Hannoveraner haben 2020 den Spezialisten Eucon GmbH übernommen und ihre digitalen Aktivitäten in einem eigenen Geschäftsbereich gebündelt (15.12.2021). Außerdem halfen gezielte Zukäufe im Ausland, das Geschäft mit Versicherungen für die Baubranche zu stärken.

Leben: Was die Ideal besser macht als der Wettbewerb

Anders sieht es laut Analyse dagegen in der Lebensversicherung aus. Hier konnten vor allem die Platzhirsche punkten. Als Vorbild nennen die Autoren die Ideal Lebensversicherung a.G. Die Berliner seien mit einigen Nischenprodukten derart erfolgreich, dass die Tarife sogar Wettbewerber über Kooperationen mit ins Angebot aufgenommen haben.

Als Beispiel nennen die Autoren die Pflegerente (5.9.2022), die auch die Baloise Versicherungen, der Provinzial-Konzern und die Zurich Gruppe Deutschland mit verkaufen. Ein anderes ist das Sterbegeld.

„Insgesamt konzentriert sich die Ideal als einer der wenigen Anbieter auf klassische Policen für die Altersvorsorge – mit garantierten Renten- und Kapitalleistungen. In dieser Nische kann sie sehr gut leben“, heißt es in die Studienunterlagen.

Kranken: Die kleinen Gesellschaften machten das Rennen

In der Krankenversicherung hatten die Marktführer dagegen – trotz Marktwachstum – zu kämpfen. „Kleine und mittelgroße Versicherer waren hier erfolgreicher. Sie konnten durch Kooperationen sowie die Erweiterung ihres digitalen Angebots beachtliche Erfolge erzielen“, heißt es in einer Mitteilung zur Studie.

Im Schnitt lag das Wachstum laut Zeb bei 2,7 Prozent pro Jahr, die Profitabilität – gemessen an der versicherungs-geschäftlichen Ergebnisquote – bei knapp 13 Prozent. In die Gruppe der Wachstums- und Profitabilitäts-Champions habe es keiner der Marktführer geschafft. Hier finden sich lediglich kleine und mittelgroße Versicherer.

Als positives Beispiel dafür nennen die Berater die Hansemerkur Krankenversicherung AG. Über Partnerschaften hätten die Hamburger neue Absatzmärkte erschlossen, zum Beispiel über die Zusammenarbeit mit Tchibo (29.5.2020).

Der Kaffeeröster vertreibt unter anderem Zahn- und Krankenzusatz-Versicherungen für die Hansemerkur. Weitere Kooperationspartner des Versicherers sind Mytoys, Payback sowie diverse Reiseportale.

Schadenmanagement: Inflation schlägt zu

Der Druck auf die Regulierungspraxis habe sich „enorm erhöht“, wie die Zeb-Berater feststellen. Bei Schaden-, Unfall- und Krankenversicherern schlagen Schäden bereits mit mehr als 70 Prozent der Bruttobeiträge zu Buche.

Wer hier Geld einsparen könne, merke das schnell am eigenen Ergebnis. Die Erkenntnis sei nicht neu, allerdings habe die hohe Teuerungsrate negative Auswirkungen. Beispiel: Es sei bei Auto-Ersatzteilen keine Seltenheit, dass die Preise um 70 Prozent gestiegen sind. Insgesamt liegt die Schadeninflation laut ZEB „weit über der normalen Inflation“.

„Geben Versicherer ihre zusätzlichen Schadenaufwände direkt weiter, drohen sie Kunden zu verlieren und weniger Neukunden zu gewinnen. Sie müssen die Belastungen anderweitig auffangen. Das Schadenmanagement wird damit zu einem zentralen Handlungsfeld für Versicherer“, unterstreichen die Berater.