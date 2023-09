Studie sieht Politik in der Pflicht: Ostdeutsche wollen aktienbasiert sparen

22.9.2023 – Das Umfeld für aktienbasierte Geldanlagen wird laut einer Diva-Studie in Ostdeutschland pessimistischer gesehen als in Westdeutschland. Allerdings zeigen sich die Ostdeutschen Aktien und Aktienfonds grundsätzlich zugewandter als die Westdeutschen. Fehlende finanzielle Mittel verhindern jedoch private Investitionen. Das Diva fordert die Politik auf, die Beschlüsse der Fokusgruppe private Altersvorsorge umzusetzen.

Die Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung GmbH (Diva) hat einen neuen Geldanlage-Index veröffentlicht. Dieser zeichnet halbjährlich die Einschätzungen der Deutschen zur aktuellen Situation sowie die zukünftigen Erwartungen im Rahmen der aktienbasierten Geldanlage nach.

Für den diesjährigen Sommer-Index wurden im Juli 2.000 Personen online befragt. Die Erhebung ist nach eigenen Angaben repräsentativ und wurde von der Insa-Consulere GmbH durchgeführt. Die jeweiligen Index-Werte berechnen sich als arithmetische Mittel der beiden Einzelindizes „Aktuelle Lage“ und „Künftige Erwartungen“. Die Werte können zwischen plus 100 und minus 100 liegen.

Zu den aktienbasierten Geldanlagen werden grundlegend Aktien, Investmentfonds mit signifikantem Aktienanteil sowie fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen mit ebenfalls signifikantem Aktienanteil gezählt. „Wir wählen diese breite Abgrenzung, weil sie die Vielfalt der Investitions-Möglichkeiten reflektiert, die zu Aktienbesitz führen können“, heißt es beim Institut.

Optimismus wächst

Die Studienautoren ermittelten in der aktuellen Umfrage eine bundesweite Kennzahl von 29,5. Für die westdeutschen Bundesländer wurde ein Index von 31,1 und für die ostdeutschen ein Index von 22,4 errechnet.

Vor drei Jahren betrug die Kennziffer für Gesamtdeutschland 24,9, für Westdeutschland 26,1 und für Ostdeutschland 19,6. Der Blick zurück zeigt, dass die Deutschen in den vergangenen Jahren insgesamt optimistischer geworden sind.

Der Gesamt-Index kletterte um 4,6 Punkte. Der Westen legte um fünf Punkte zu, der Osten hingegen um 2,8 Punkte und stagnierte zuletzt. Ausreißer war der Winter 2021/2022 mit einem Rekord-Index von zusammen 31,1.

(Bild: Diva)

Verweis auf die generellen Lebensumstände

„Von Pessimismus zeugen die Zahlen keineswegs. Der Index erzielt durchgängig einen ordentlichen zweistelligen Wert. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass ein Interesse an Aktien in breiten Bevölkerungskreisen besteht“, kommentiert Professor Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des Diva, die Zahlen.

Dass das Stimmungsbild im Osten etwas weniger positiv sei, habe sicher auch etwas mit den generellen Lebensumständen zu tun. „Denn die Vermögensbildung und der Wohlstand sind in Ost und West längst nicht auf demselben Niveau“, so Heuser.

Aktienkultur vorhanden

Allerdings zeigen sich die Ostdeutschen aktienbasierten Geldanlagen grundsätzlich zugewandter als die Westdeutschen. So bezeichnen aktuell 27,7 Prozent der Menschen in den alten Bundesländern Aktien und Aktienfonds als attraktivste Anlageklasse im derzeitigen Marktumfeld. Unter den Bürgern in den westlichen Bundesländern sagen dies 26,4 Prozent.

Zudem trauen sich 32,3 Prozent der Menschen in Ostdeutschland zu, Aktien selbst auszuwählen. In Westdeutschland sind es 29,7 Prozent. Fragt man nach den Gründen, die gegen eine Anlage in Aktien sprechen, nennen in den neuen Bundesländern 26,4 Prozent Risiken und mögliche Kursschwankungen. In den alten Bundesländern liegt der Wert hier bei 29,3 Prozent.

„Wer glaubt, die Ostdeutschen seien weniger aufgeklärt, wenn es um die Geldanlage geht, täuscht sich auf ganzer Linie. Tendenziell haben dort mehr Menschen verstanden, dass gerade bei langfristigem Vermögensaufbau die Risiken von Aktien mehr in den Hintergrund und die Renditechancen in den Vordergrund treten, sagt Heuser.

Hauptgrund zu wenig Geld

Ausgebremst werden die Menschen jedoch durch fehlende finanzielle Mittel. In Westdeutschland sagen dies 41,3 Prozent, in Ostdeutschland 47,4 Prozent.

„Die Ergebnisse decken sich vollumfänglich mit der Beratungspraxis der Mitglieder unseres Verbandes. Im Osten sind die Einkommen niedriger, es gibt kaum Erbschaften und die meisten Menschen hatten bisher wenig Gelegenheit, nennenswertes Vermögen zu bilden“, sagt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., einer der Diva-Trägerverbände.

Maßnahmen gefordert

Hinzu komme die allenthalben zu spürende Inflation, die Menschen mit niedrigeren Einkommen und ohne Vermögen mit voller Wucht treffe, so Wirth. Um gegenzusteuern, hält sein Institut unter anderem die Bekämpfung der Inflation für sinnvoll. Zudem seien weitere Maßnahmen erforderlich.

„Wir setzen sehr auf eine zeitnahe Umsetzung der Ergebnisse der Fokusgruppe private Altersvorsorge der Bundesregierung. Deren Vorschläge für eine stärkere staatliche Förderung der aktienbasierten Altersvorsorge mit zusätzlichen Fördermitteln für Menschen mit niedrigen Einkommen sind genau das, was in den ostdeutschen Bundesländern helfen würde. Denn die Menschen dort wollen aktienbasiert sparen. Ihnen fehlen nur die Mittel dazu“, betont Wirth.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Fokusgruppe zur Reform der privaten Altersvorsorge hat kürzlich ihren Abschlussbericht vorgelegt (VersicherungsJournal 19.7.2023).

Darin sprechen sich die Teilnehmer unter anderem für ein förderfähiges Altersvorsorgedepot ohne Garantievorgaben und eine Beibehaltung der aktuellen Riester-Fördersystematik aus. Einem öffentlich verantworteten Fonds dagegen wird eine Absage erteilt.