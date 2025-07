Studie: Diese vier Bundesländer haben ein extremes Hochwasserrisiko

11.7.2025 – Laut einer Studie der Deutschen Umwelthilfe besteht in allen Bundesländern ein Risiko für schwere Schäden durch ein Jahrhunderthochwasser. In zehn von 16 Ländern ist es mindestens sehr hoch. Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen erreichen deutschlandweit den höchsten Risikograd.

Der Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) hat in einer Studie den Hochwasser-Risikograd aller 16 Bundesländer ermittelt. Dabei ist die Organisation, die sich für Umwelt- und Verbraucherschutzthemen einsetzt, von folgenden Fragen ausgegangen:

„In welchem Bundesland sind Mensch und Umwelt am stärksten von Hochwasser betroffen?

Wie viele Wohnadressen wären von einem Jahrhunderthochwasser betroffen?

Welches Bundesland hat die größten Hochwasserrisikogebiete?

Und wie haben sich die Bundesländer in den vergangenen zehn Jahren beim Hochwasserschutz aufgestellt?“

Für die Untersuchung wurden im vergangenen Sommer bei den Ländern Anfragen zu Hochwasser-Schutzmaßnahmen im Zeitraum von 2014 bis 2024 gestellt. Zudem wurden Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) ausgewertet.

Deutsche Umwelthilfe ermittelt Hochwasser-Risikograd

Aus diesen Daten hat die Umwelthilfe für jedes Bundesland einen Hochwasser-Risikograd errechnet. Dieser resultiert „aus den betroffenen Flächen laut Hochwasserrisikokarte multipliziert mit den betroffenen Wohnadressen und bezieht sich auf Wasserstände in Höhe eines sogenannten Jahrhunderthochwassers“, wie es heißt.

Dementsprechend sei das Risiko dann besonders hoch, wenn ein Land einen hohen Anteil an Hochwasserrisikofläche habe und gleichzeitig viele Wohnadressen in den Überschwemmungsgebieten lägen.

Insgesamt sechs Stufen von „sehr gering“ (0 bis 1,49) und „gering“ (1,5 bis 2,99) über „mäßig“ (3 bis 4,49) und „hoch“ (4,5 bis 5,99) bis hin zu „sehr hoch“ (6 bis 7,49) und „extrem“ (7,5 bis 8,99) sind vorgesehen.

Risiko eines Jahrhunderthochwassers in vier Ländern extrem hoch

Das Ergebnis: Zehn von 16 Bundesländern weisen mindestens einen sehr hohen Risikograd für schwere Schäden durch ein Jahrhunderthochwasser auf. Vier Länder erreichen sogar einen extremen Risikograd.

Spitzenreiter ist Bayern (Risikograd: 8,29), gefolgt von Baden-Württemberg (7,96), Nordrhein-Westfalen (7,81) und Niedersachsen (7,53). Sehr hoch ist der Risikograd in Rheinland-Pfalz (7,49), Sachsen (7,36), Brandenburg und Hessen (je 7,41) sowie Sachsen-Anhalt (7,04) und Thüringen (6,98).

Hoch ist laut der Studie das Risiko im Saarland (5,65) sowie in Mecklenburg-Vorpommern (5,64) und Schleswig-Holstein (5,41). Mäßig fällt es in Hamburg (3,41), Bremen (3,39) und Berlin (3,01) aus. Einen geringen oder sehr geringen Risikograd erreicht kein Bundesland.

Quelle: Berechnungen des DUH aus Daten des GDV und des BfG, jeweils aus 2024 (Bild: DUH)

Anzahl der potenziell betroffenen Adressen in Bayern am höchsten

In Bayern liegen mit 65.517 und in Baden-Württemberg mit 54.593 die meisten Wohnadressen in potenziell von einem Jahrhunderthochwasser betroffenen Gebieten. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand Rheinland-Pfalz (Anzahl der betroffenen Adressen: 35.987), Sachsen (34.671), Nordrhein-Westfalen (28.052), Hessen (26.392), Niedersachsen (23.886) und Thüringen (20.429).

In Brandenburg wären 13.938 Wohnadressen von einem Jahrhunderthochwasser betroffen, in Sachsen-Anhalt 8.975 und im Saarland 5.052. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 2.727 und in Schleswig-Holstein 1.481. Die wenigsten Adressen liegen in Bremen (413), Hamburg (234) und Berlin (151).

Den größten Anteil der Hochwasserrisikogebiete an der Landesfläche haben

Nordrhein-Westfalen (6,8 Prozent),

Brandenburg (6,2 Prozent),

Sachsen-Anhalt (5,9 Prozent) und

Baden-Württemberg (4,72).

Umwelthilfe und GDV fordern von der Politik ein Umsteuern

Die Studie offenbare deutschlandweit massiven Nachholbedarf, kritisiert die Umwelthilfe. Zugleich wird gewarnt. Ein Jahrhunderthochwasser sei statistisch gesehen einmal alle 100 Jahre zu erwarten. Dies beziehe sich aber auf Messreihen in der Vergangenheit. Durch die Klimakrise und die landschaftlichen Veränderungen des letzten Jahrhunderts würden jene Pegel in Zukunft häufiger auftreten, heißt es.

Aus Sicht der Organisation tun die Länder bislang zu wenig für den Schutz potenziell Betroffener. Noch viel zu häufig bevorzuge man technische Schutzmaßnahmen gegenüber naturbasiertem Hochwasserschutz. Flüsse und Bäche bräuchten mehr Raum, Wasser müsse in Wäldern, Wiesen und Feuchtgebieten zurückgehalten werden.

Es wurden Stellschrauben identifiziert. So sollten die Länder die Kommunen dabei unterstützen, schneller fit für Extremwetterereignisse zu werden. Zudem sollten sie Rückbaumaßnahmen in Überschwemmungsgebieten fördern, mehr Daten zu Hochwasserschutzmaßnahmen erheben und diese vergleichbarer gestalten sowie sich über Lösungen austauschen.

Der GDV fordert bereits seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 (VersicherungsJournal Archiv) „ein nachhaltiges Umsteuern der öffentlichen Hand“ (1.11.2021). „Das Thema Klimawandel muss jenseits der Pflichtversicherungsdebatte im Sinne eines wirksamen Gesamtkonzeptes neu gedacht werden. Nötig sind gesetzliche Änderungen und mehr Prävention“, hieß es in einem Positionspapier.